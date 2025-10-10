김승연 한화 회장 “목표는 글로벌 선두”

김승연(사진) 한화그룹 회장이 그룹 창립 73주년을 맞아 “목표는 이제 글로벌 선두”라며 방산·조선·에너지·기계 등 핵심 사업 분야에서 세계 최고의 원천기술을 개발해야 한다고 강조했다.

김 회장은 창립기념일인 9일 직원들에게 배포한 기념사에서 “국가대표 기업이란 책임감을 갖고 각 분야의 선두가 돼야 한다”며 이같이 밝혔다. 그는 “냉철한 국제정세 판단, 신속한 네트워크 구축, 대담한 현지 진출이 관건”이라며 “조선, 방산 분야 성공 경험 및 노하우를 한화그룹 전체로 확산해야 한다”고 말했다.



김 회장은 “73년 전 사업보국의 신념으로 창립된 한화그룹이 이제 시가총액 100조원 기업으로 우뚝 섰다”며 “신중한 판단과 과감한 행동의 균형이 사업 성공의 요체였다”고 자평했다. 한화그룹의 시총은 지난 2일 기준 127조7900억원으로 올 초에 비해 3배 가까이 상승했다. 김 회장은 이어 “달라진 위상과 평가에 젖어 관행을 답습하는 순간 바로 위기의 시작이므로 안주하는 습성을 완전히 버려야 한다”고 임직원들에게 당부했다.



그는 또 “후발 주자가 선도자로 올라가는 첩경(지름길)은 새로운 원천기술을 확보하는 것”이라며 인공지능(AI) 방산의 무인기 센서나 추진 동력, 첨단 항공 엔진, 초고효율 신재생에너지 분야 등의 원천기술 확보 필요성을 역설했다. 아울러 김 회장은 “안전이 최우선이라는 확고한 기준을 세워 안전설비와 공정을 끊임없이 개선해야 한다”며 “임직원 모두가 한화의 현재이자 미래이고 주인이다. 한화가 한화 가족 모두의 꿈을 키우고 실현하는 보금자리가 되길 바란다”고 했다.

