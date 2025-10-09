전진, ♥류이서와 결혼 5년만 기쁜 소식…“2세 임신 준비 위해 병원 다녀와”

류이서 인스타그램 캡처

그룹 신화의 전진과 인플루언서 류이서 부부가 결혼 5년 만에 자녀 계획을 세웠다고 밝혔다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘A급 장영란’에는 ‘장영란 짝사랑남 전진♡류이서 5년 동안 애가 없던 이유 최초공개’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 두 사람은 결혼 생활과 자녀 계획에 대해 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 전진은 “총각 때, 연애 때는 나이가 있으니까 빨리 낳아서 아기 가지면 완벽한 행복한 가정이겠다고 (생각)했는데, 막상 결혼하고 둘이 맨날 같이 있다 보니까 그런 생각이 없어지더라. 시간이 벌써 5년이 흘렀다”고 말했다. 이어 “요즘엔 이제 낳을 거면 빨리 노력해야겠다고 진지하게 생각이 들었다”고 덧붙였다.

류이서 역시 “2주 전에 처음으로 병원에 가봤다”며 본격적인 임신 준비에 나섰음을 전했다.

전진은 아이를 늦게 가지는 것에 대한 고민도 솔직히 털어놨다. 그는 “제가 더 두려워했던 것 같다. 왜냐하면 나는 젊고 친구 같은 아빠가 되고 싶었는데, 만약 내가 내년에 낳아도 애가 스무 살 되면 내가 거의 70살이다. 그래서 나 때문에 더 미뤄진 것도 있다”고 말했다.

이를 들은 장영란은 “시기가 너무 좋은 것 같다. 83년생이면 아직 너무 젊지 않나. 아이 다섯은 낳는다”며 따뜻하게 격려했다. 이어 “해보고 아니면 그렇더라도 한번 노력은 해보라. 나중에 5~60되면 ‘그때 노력이라도 해볼걸’ 후회하시는 분들 많더라”며 응원의 메시지도 전했다.

한편, 전진과 류이서는 2020년 결혼했으며, SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에 출연해 신혼 생활을 공개한 바 있다. 류이서는 15년간 항공사 승무원으로 일했으며, 현재는 인플루언서로 활동하고 있다.

