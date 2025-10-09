샤이니 온유, 日 오리콘 주간 디지털 앨범 랭킹 세 번째 1위

그룹 '샤이니' 멤버 겸 솔로가수 온유(ONEW)가 일본 오리콘 주간 디지털 앨범 랭킹 1위에 또 올랐다.

9일 오리콘에 따르면, 온유의 일본 미니 2집 '사쿠(SAKU)'는 13일 자(집계기간 2025년 9월29일~10월5일) 주간 디지털 앨범 랭킹 1위를 차지했다.

특히, '사쿠'가 지난 1일 발매된 것을 감안하면 단 5일간 집계된 판매량만으로 이룬 쾌거라고 소속사 그리핀엔터테인먼트는 설명했다.

온유는 이로써 '후 사인스(Who sings)? Vol.1'과 '라이프 고즈 온(Life goes on)'에 이어 '사쿠'까지 3개의 앨범을 주간 디지털 앨범 랭킹 1위에 올린 아티스트가 됐다.

'사쿠'는 앞서 일본을 포함해 홍콩, 말레이시아, 대만, 사우디아라비아 등 전 세계 5개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위를 차지했다. 오리콘 데일리 앨범 랭킹 3위, 레코초쿠 데일리 앨범 랭킹 1위 등 현지 주요 차트 상위권을 섭렵하기도 했다.

'사쿠'는 일본어로 꽃이 피는 순간을 의미한다. 각 트랙 역시 꽃과 관련된 스토리텔링이 전개된다.

한편, 온유는 지난 8월 서울을 시작으로 솔로 첫 월드투어 '2025 온유 월드 투어 '온유 더 라이브 : 퍼센트 (%)'에 돌입했다. 최근 서울, 홍콩, 방콕, 도쿄 공연을 성공적으로 마친 온유는 이후 가오슝, 상파울루, 산티아고, 멕시코 시티, 파리, 런던, 마드리드, 헬싱키, 코펜하겐, 틸뷔르흐, 바르샤바, 베를린 등 전 세계 16개 도시를 찾는다.

