ETF 총자산 250조 돌파…1조 넘는 상품도 5%대로 확대

국내 상장지수펀드(ETF) 시장이 증시 호황에 힘입어 250조원 규모로 성장했다. ‘순자산 1조원’ ETF 상품의 비중도 크게 늘었다.

9일 한국예탁결제원에 따르면 순자산 1조원을 넘는 ETF는 지난해 1월2일 26개에서 올해 초 35개, 이달 2일 기준 53개로 늘었다. 전체 ETF 가운데 1조원 이상 규모 상품이 차지하는 비중도 지난해 3.2%, 올해 초 3.7%에서 현재 5.2%로 커졌다. ‘상위 3%대’였던 1조원 클럽이 ‘상위 5%대’ 수준으로 확대된 셈이다.

한국예탁결제원. 뉴시스

ETF 시장 전체 규모는 국내 증시 성장세에 맞춰 급격히 불어났다. 총순자산은 지난해 초 121조5187억원에서 올해 초 171조8981억원, 이달 2일 254조9778억원으로 집계됐다. 1년9개월 만에 2.1배 증가한 것이다. ETF 시장은 2023년 6월 100조원 돌파, 올해 6월 200조원 돌파에 이어 이달 처음 250조원대에 진입했다.

순자산 1위 ETF의 성격도 달라졌다. 지난해 초 ‘TIGER CD금리투자KIS’(6조7328억원), 올해 초 ‘KODEX 금리 액티브’(9조1149억원) 등 금리형이 선두였으나, 이달 2일 기준 1위는 해외 주식형 ‘TIGER 미국 S&P500’(9조8965억원)으로 바뀌었다.

이 같은 ETF 상품의 성장세에는 개인 자금 유입과 해외지수 중심의 분산 투자 확산, 세제·비용 경쟁력 등이 맞물린 결과로 풀이된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지