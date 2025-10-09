연휴 마지막 날 오전 9시부터 고속도로 정체 시작… 부산→서울 7시간

연휴 마지막 날이자 한글날인 9일은 귀경·나들이 차량이 몰리면서 지난 주말(4~5일)보다 서울 방면 주요 고속도로가 다소 혼잡하겠다.

추석 다음 날인 7일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 상행선(왼쪽)·하행선 방향 차량들이 서행하고 있다. 뉴스1

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 513만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 40만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 39만대로 전망된다.

도로공사 관계자는 귀경, 행락차량 등으로 주말보다 서울방향이 다소 혼잡하겠다며 서울 방향은 영동고속도로와 서해안고속도로를 중심으로 정체가 집중되겠고, 오후 4~5시에 가장 혼잡하겠다고 전망했다.

서울 방향 고속도로는 오전 9~10시에 정체가 시작돼 오후 4~5시께 가장 혼잡하다 오후 10시~11시쯤 해소되겠다.

지방 방향 고속도로는 오전 9~10시께 정체가 시작돼 오전 11~12시께 가장 막히겠고, 오후 6~7시쯤 해소되겠다.

오전 10시 요금소 기준으로 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요시간은 상행선 ▲부산~서울 7시간 ▲대구~서울 5시간30분 ▲광주~서울 5시간30분 ▲대전~서울 2시간10분 ▲강릉~서울 3시간40분 ▲울산~서울 6시간20분 ▲목포~서울 6시간10분이다.

