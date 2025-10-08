연휴 엿새째 귀경 행렬 광주→서울 4시간 40분 소요

연휴 엿새째인 8일 귀경 행렬이 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 5시 기준 광주요금소에서 서울요금소까지 승용차로 4시간 40분이 걸리고 있다.

사진=뉴스1

목포요금소에서 서서울요금소까지는 5시간이 소요된다.

귀경 행렬로 인해 이동시간이 평소보다 1시간 가까이 늘어났다.

전용차로를 이용하는 버스로 광주에서 서울까지는 3시간 30분이 걸린다.

역귀경길인 서울요금소에서 광주요금소까지는 버스로 2시간 50분, 승용차로는 3시간 20분이 전망돼 평소와 같은 흐름을 보이고 있다.

서서울요금소에서 목포까지는 자동차로 3시간 50분이 소요된다.

이날 오후 5시 기준 광주·전남에 들어온 차량은 29만 7000여대, 빠져나간 차량은 26만 2000여대로 집계됐다.

한국도로공사는 이날 하루 광주·전남 고속도로 출입구에 각각 35만 6000대의 차량이 오갈 것으로 예상했지만 더 많은 차량이 이동할 것으로 전망하고 있다.

도로공사 관계자는 "교통량이 많아지긴 했지만 정체를 빚는 구간은 없다"고 말했다.

<뉴스1>

