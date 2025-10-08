이스라엘군, 가자지구 구호선박 나포…“한국인 1명 포함”

이스라엘군이 가자지구로 향하던 국제 구호선단을 또다시 나포하고 탑승자들을 강제 이송했다. 선단에는 한국인 활동가 1명도 포함된 것으로 알려졌다.

8일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 구호선단 ‘자유 소함대 연합(FFC)’은 이날 성명을 통해 “이스라엘군이 인도적 선단을 나포했다”며 “전 세계에서 온 인도주의 활동가, 의사, 언론인 등이 본인의 의사에 반해 끌려갔으며 현재 어디에 억류돼 있는지도 알 수 없다”고 밝혔다.

8일(현지시간) 이스라엘군이 가자지구로 향하던 구호선박을 나포하려고 급습하는 모습. 로이터연합뉴스

FFC는 “이스라엘군은 국제 해역에 대한 법적 관할권이 없다”며 “우리 소함대는 어떠한 위험도 초래하지 않는다”고 주장했다. FFC 측에 따르면 선박에는 11만달러(약 1억5600만원) 상당의 의약품과 호흡기 장비, 영양 보급품 등이 실려 있었으며, 이는 필수 물자가 부족한 가자지구 병원에 전달될 예정이었다.

이스라엘 외무부는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “선박과 탑승자들은 안전하게 이스라엘 항구로 이송됐으며 곧 추방될 예정”이라며 “합법적인 해상 봉쇄를 뚫고 전투 지역에 접근하려던 또 다른 헛된 시도가 아무 성과 없이 끝났다”고 밝혔다.

이날 국내 시민단체 ‘팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동’, ‘강정친구들’, ‘개척자들’ 등은 서울 종로구 주한이스라엘대사관 앞에서 기자회견을 열고, 구금된 인도주의 활동가 중 한국인 김모씨가 포함돼 있다며 석방을 촉구했다.

단체들은 “주이스라엘 한국대사관은 구금자를 즉시 면담하고 변호사 조력을 제공하라”며 “한국 정부와 국회는 이스라엘의 국제법 위반과 인권침해에 항의해야 한다”고 요구했다.

김씨는 항해에 앞서 “가로막힌 우리들이 만나는 것, 봉쇄를 깨부수는 것이 이번 항해의 목적”이라며 “제주, 새만금, 오키나와, 대만, 홍콩, 팔레스타인 등 민중의 연대로 자본과 군사가 만든 봉쇄를 끊어낼 수 있다고 믿는다”고 밝혔다.

이스라엘군이 국제 해역에서 구호선단을 나포한 것은 최근 일주일 사이 두 번째다. 이달 1일 ‘글로벌 수무드 함대(GSF)’ 소속 선박 약 40척이 이스라엘군에 나포됐고 스웨덴 환경운동가 그레타 툰베리 등 450명 이상이 구금됐다가 일부 석방된 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지