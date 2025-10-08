트와이스, 美 빌보드 메인 차트 '핫 100' 13주째 차트인! 롱런 인기 입증

걸그룹 트와이스가 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 13주째 차트인을 기록했다.

최근 미국 빌보드가 발표한 11일 자(이하 현지 시간) 최신 차트에 따르면, 트와이스의 미니 14집 및 넷플릭스 ‘K팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)’ 오리지널 사운드 트랙 앨범 수록 ‘스트래티지(Strategy)’가 66위, ‘테이크다운 (정연, 지효, 채영)(TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG))’이 63위를 기록했다.

두 곡은 각 7월 19일 자, 8월 2일 자 ‘핫 100’에 진입해 11주, 13주째 순위를 차지하고 있다.

한편 올해 10월 데뷔 10주년을 맞이하는 트와이스는 월드투어, 새 앨범, 팬미팅 등을 통해 팬들과 뜻깊은 시간을 기념한다.

전 세계 42개 지역 56회 공연의 자체 최대 규모에 빛나는 여섯 번째 월드투어 ‘< 디스 이즈 포 >(< THIS IS FOR >)가 순항 중이다.

10일 오후 1시에는 10주년 스페셜 앨범 ‘텐: 더 스토리 고즈 온(TEN: The story Goes On)’과 타이틀곡 ‘미 플러스 유(ME+YOU)’를 발매한다.

또한 18일 오후 5시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬미팅 ‘러브 유니버스(10VE UNIVERSE)’가 열린다.

이어 20일에는 히스토리 무비 ‘< 원 인 어 밀리언 >(< ONE IN A MILL10N >)’이 CGV를 시작으로 글로벌 개봉될 예정이다.

