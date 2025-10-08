QWER 스페셜 LP ‘Beyond the Discord’ 13일 판매 시작

걸밴드 ‘큐더블유이알(QWER)’이 스페셜 LP를 선보인다.

QWE은 13일 서울 웰컴레코즈를 통해 스페셜 LP ‘비욘드 더 디스코드(Beyond the Discord)’의 오프라인 판매를 시작한다고 8일 밝혔다.

이번 앨범은 18일 데뷔 2주년을 맞는 QWER의 팬들을 위한 깜짝 선물이다.

QWER이 지난 6일 발매한 스페셜 싱글 ‘흰수염고래’를 포함해 대표곡 ‘디스코드(Discord)’, ‘고민중독’, ‘가짜 아이돌’, ‘내 이름 맑음’, ‘눈물참기’ 등 총 6곡이 담긴다.

이번 앨범은 오프라인 한정 판매로 진행된다.

44페이지 분량의 포토북을 비롯해 대형 엽서, 접지 포스터, 포토 카드, 자필 및 우표 스티커, 페트 북마크 등 풍성한 구성품으로 소장 가치를 더했다.

QWER은 2023년 10월 데뷔 이래 내놓는 곡마다 국내 주요 음원 차트 최상위권을 섭렵하고, 각종 시상식에서 트로피를 휩쓸며 명실상부 ‘글로벌 최애 걸밴드’로 등극했다.

국내외 상승세에 힘입어 QWER은 지난 3~5일 서울을 시작으로 첫 번째 월드투어 ‘ROCKATION’를 진행 중이다.

QWER은 이후 브루클린, 애틀랜타, 버윈, 미니애폴리스, 포트워스, 휴스턴, 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 마카오, 쿠알라룸푸르, 홍콩, 타이베이, 일본 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 싱가포르 등에서 전 세계 팬들을 만난다.

앨범의 국내 판매는 13일부터 웰컴레코즈를 통해, 일본 판매는 22일부터 일본 시부야 로프트, 부산데파트 난바 마루이 백화점, 하카타 마루이 백화점에서 진행된다.

