스페인 마드리드서 공사 건물 붕괴…10여명 부상·실종

스페인 수도 마드리드에서 7일(현지시간) 공사 중이던 건물이 무너져 10여명이 다치거나 실종됐다고 AFP통신이 보도했다.

7일(현지시간) 스페인 마드리드에서 발생한 건물 붕괴 현장에 출동한 긴급 구조대원들. 신화연합뉴스

스페인 구조 당국은 엑스(X·옛 트위터)에 마드리드 내 마요르 광장 근처의 한 건물 공사 현장에서 여러 층이 붕괴해 소방대원들이 작업 중이라고 밝혔다.

현장 근로자들은 동료 일부가 실종됐다고 당국에 신고했다.

