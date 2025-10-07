세계일보

검색

추석 연휴에 인천 송도 아파트 4시간 정전…661세대 불편

관련이슈 디지털기획

입력 : 2025-10-07 22:30:00 수정 : 2025-10-07 22:14:41
이도형 기자 scope@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

7일 오후 5시께 인천시 연수구 송도동의 한 아파트 단지에서 전력 공급이 끊겼다.

기사의 이해를 돕기 위한 사진. 뉴시스

이 정전으로 아파트 15개 동 661세대가 추석 연휴에 한때 전기를 사용하지 못하면서 큰 불편을 겪었다.

 

아파트 관리사무소 측은 아파트 자체 설비가 고장 난 것으로 보고 긴급 복구 작업을 벌여 4시간 만인 오후 9시께 전기 공급을 재개했다.


이도형 기자 scope@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아이유 '눈부신 미모'
  • 아이유 '눈부신 미모'
  • 수지 '매력적인 눈빛'
  • 아일릿 원희 '반가운 손인사'
  • 미야오 엘라 '시크한 손하트'