삼성, 와일드카드 결정전서 NC 꺾고 준PO 진출…SSG와 대결

삼성 라이온즈가 NC 다이노스를 꺾고 프로야구 준플레이오프(준PO)에 진출했다.



삼성은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO 포스트시즌 와일드카드 결정(WC) 2차전에서 NC를 3-0으로 눌렀다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO 포스트시즌 와일드카드 2차전 삼성 라이온즈와 NC 다이노스의 경기. 삼성 선발투수 원태인이 4회 초 NC 오영수의 높이 뜬 타구를 가리키고 있다.

이날 삼성은 1회말 연속 밀어내기 볼넷으로 2점을 얻었고, 선발 원태인(6이닝 4피안타 무실점)과 불펜진의 역투로 리드를 지켰다.



정규시즌을 4위로 마쳐 '1승'을 안고 WC를 치른 삼성은 5위 NC에 1차전(1-4)을 내줬지만, 2차전에서 승리하며 준PO행 티켓을 손에 넣었다.



지난해 삼성을 한국시리즈(KS) 무대에 올려놓은 박진만 감독은 올해 가을 무대 첫 관문을 통과했다.



반면 올해 처음 사령탑으로 부임해 정규시즌 막판 9연승 행진을 벌이며 포스트시즌행 막차를 타고 WC 1차전에서도 승리했던 이호준 NC 감독은 2차전 패배로 이번 가을 무대에서 퇴장했다.



삼성은 9일부터 정규시즌 3위 SSG 랜더스와 5전 3승제 준PO를 치른다.

<연합>

