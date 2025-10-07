귀경길 고속도로 차량 '거북이 걸음' 계속…광주→서울 7시간

추석 이튿날인 7일 오후에도 귀성·나들이 차량이 몰리면서 주요 고속도로에서 정체가 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 561만대로 예상된다. 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 38만대, 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 39만대다.

추석 다음 날인 7일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 상행선(왼쪽)·하행선 방향 차량들이 서행하고 있다.

경부고속도로와 서해안고속도로가 가장 붐비겠다.

서울 방향 고속도로는 오후 5~6시에 가장 혼잡, 다음날 오전 2~3시께 완화될 것으로 예상된다. 지방 방향은 낮 12시와 오후 1시 사이 정체가 절정에 달하고 오후 9~10시께 풀릴 것으로 보인다.

오후 5시 기준 경부고속도로는 서울 방향 ▲건천휴게소~경주터널부근 5㎞ ▲금호분기점~칠곡분기점 3㎞ ▲영동~영동1터널 부근 11㎞ ▲비룡분기점~대전부근 10㎞ ▲청주분기점부근~청주휴게소 부근 23㎞ ▲입장거봉포도휴게소~안성 7㎞ ▲안성~안성휴게소 8㎞ ▲오산부근~오산 3㎞ 구간 ▲달래내부근~반포 8㎞ 구간에서 차량 행렬이 주춤하고 있다.

부산 방향으로는 ▲망향휴게소부근~천안부근 3㎞ ▲천안분기점부근~목천 2㎞ ▲옥산휴게소~남이분기점부근 10㎞ ▲남청주~죽암휴게소 6㎞ ▲옥천1터널~옥천4터널 6㎞ ▲경주터널 부근 1㎞ ▲경주 1㎞ ▲경주부근~활천부근 10㎞ ▲통도사~양산부근 10㎞에서 정체가 발생하고 있다.

서해안고속도로는 서울 방향 ▲목포요금소~몽탄2터널 부근 6㎞ ▲고창분기점부근~고인돌휴게소 부근 15㎞ ▲대명터널부근~동서천분기점부근 10㎞ ▲서천~종천터널 3㎞ ▲춘장대 1㎞ ▲웅천터널부근~무창포 3㎞ ▲당진분기점부근~서해대교 20㎞ ▲서평택분기점~화성휴게소 12㎞ ▲매송휴게소~팔곡분기점 5㎞ ▲광명역~금천 6㎞에서 차량이 가다 서기를 반복하고 있다.

목포 방향은 ▲서서울요금소~순산터널부근 4㎞ ▲서산부근~서산 2㎞ ▲동서천분기점~군산부근 5㎞에서 차량 흐름이 더디다.

이외에도 서울양양고속도로는 서울 방향 ▲서양양~서양양부근 6㎞ ▲동홍천부근~춘천분기점부근 12㎞ ▲설악부근~화도 14㎞와, 양양 방향 ▲내촌~내촌 부근 4㎞에서 차량 행렬이 이어지고 있다.

영동고속도로는 인천 방향 ▲진부3터널부근~진부2터널 2㎞ ▲면온~둔내터널 5㎞ ▲횡상휴게소~새말 9㎞ ▲여주분기점~호법분기점부근 13㎞ ▲양지~용인 8㎞ 등에서 정체다.

강릉 방향으로는 ▲횡성휴게소부근~둔내부근 1㎞ ▲삽교쉼터~둔내터널 2㎞ ▲대관령1터널부근~대관령5터널 6㎞에서 답답한 차량 흐름이 이어지고 있다.

오후 5시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 ▲서울~부산 5시간30분 ▲서울~대구 4시간30분 ▲서울~광주 3시간40분 ▲서울~대전 1시간50분 ▲서울~강릉 3시간10분 ▲서울~울산 5시간10분 ▲서서울~목포 3시간50분이다.

상행선은 ▲부산~서울 6시간10분 ▲대구~서울 5시간10분 ▲광주~서울 7시간 ▲대전~서울 3시간50분 ▲강릉~서울 4시간30분 ▲울산~서울 5시간50분 ▲목포~서서울 7시간이다.

