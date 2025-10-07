추석 이튿날 정체 계속…부산→서울 7시간40분, 오후 5~6시 절정

추석 이튿날인 7일 오후 전국 고속도로는 귀경하려는 차량과 나들이 차량이 몰려 주말보다 극심한 혼잡이 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 2시 요금소 출발 기준 지방에서 서울까지 예상 소요 시간은 △부산 7시간 40분 △울산 7시간 20분 △강릉 4시간 10분 △양양 3시간 30분(남양주 도착) △대전 3시간 20분 △광주 7시간 △목포 8시간(서서울 도착) △대구 6시간 40분 등이다.

지난 6일 서울 서초구 경부고속도로 잠원IC 인근에 귀경 차량 행렬이 늘어나고 있다.

서울 방향 도로는 오후 5시~6시쯤 가장 혼잡하며 다음 날(8일) 오전 2시가 되어서야 평소 흐름을 되찾겠다.

서울에서 지방까지는 △부산 6시간 50분 △울산 6시간 30분 △강릉 4시간 10분 △양양 3시간 20분(남양주 출발) △대전 2시간 50분 △광주 5시간 10분 △목포 5시간 20분(서서울 출발) △대구 5시간 50분이 걸릴 것으로 예상된다.

지방 방향 정체는 오후 9시쯤 해소되겠다.

오후 1시 50분 기준 경부선 서울 방면은 신탄진~죽암 휴게소 부근 8㎞, 청주~청주 휴게소 부근 13㎞, 양재 부근~반포 6㎞에서 정체가 이어지고 있다. 금호분기점 진출로1차로에서 승용차 단독 사고 처리 중으로 인근을 지나는 차량은 주의해야 한다.

경부선 부산 방면은 옥산분기점 부근~남이분기점 부근 16㎞, 경주터널 부근~서경주 8㎞에서 느린 흐름을 보이고 있다. 노포분기점 부근에선 승용차 관련 사고 처리 중이다.

남해선 부산 방면으론 하동~사천터널 18㎞, 함안~함안1터널 9㎞에서 혼잡을 빚고 있다. 순천 방면은 칠원분기점~함안 휴게소 16㎞에서 느린 흐름을 보인다.

서울양양선 양양 방면은 미사~서종 부근 17㎞에서 정체가 이어지고 있다.

서해안선 서울 방면은 고창분기점 부근~고인돌휴게소 부근 15㎞, 대명터널 부근~동서천분기점 부근 10㎞, 당진분기점 부근~서해대교 18㎞, 서평택분기점~화성 휴게소 부근 12㎞에서 정체가 이어지고 있다. 목포 방면은 서평택분기점~서해대교 12㎞에서 느린 흐름을 보이고 있다.

영동선 강릉 방면은 원주~새말 11㎞에서 정체가 이어지고 있다.

중부내륙선 양평 방면은 창녕 부근~현풍분기점 부근 14㎞, 북상주~진남터널 부근 18㎞, 충주분기점 부근~감곡 부근 12㎞에서 혼잡을 빚고 있다. 창원 방면은 여주분기점~ 감곡 부근 10㎞, 문경새재~문경휴게소 부근 8㎞, 현풍분기점 부근~창녕 부근 17㎞에서 정체가 이어지고 있다.

한국도로공사는 이날 전국 561만 대가 고속도로를 이용할 것으로 예상했다. 수도권에서 지방으로 39만 대, 지방에서 수도권으로 38만 대가 이동하겠다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지