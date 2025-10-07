정청래 "조희대의 난·검찰 만행 상기하자…잊지 말자 사법개혁"

정청래 더불어민주당 대표는 7일 "상기하자 조희대의 난, 잊지 말자 사법 개혁"이라고 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 페이스북에 글을 올려 이같이 말했다. 지난달 30일 국회 법제사법위원회의 '대선 개입 의혹 관련 긴급 현안 청문회'에 조희대 대법원장이 불출석한 점을 되짚으며 사법 개혁의 필요성을 피력한 것으로 보인다.

정청래 더불어민주당 대표가 지난 2일 서울 용산구 용산역에서 추석 귀성 인사를 전하고 있다. 뉴시스

또 정 대표는 "상기하자 검찰 만행, 잊지 말자 노무현 대통령의 죽음"이라는 글을 쓰기도 했다.

앞서 정 대표는 지난 9월 26일 검찰청 폐지를 골자로 한 정부조직법 개정안이 국회 본회의를 통과한 이후 "고 노무현 대통령은 검찰 스스로 변화할 시간을 줬지만 검찰은 오히려 보복했다. 검찰청 폐지 즈음해서 노 대통령이 더욱 그립다"고 말한 바 있다.

아울러 정 대표는 이날 페이스북에 또 다른 글을 올려 "상기하자 12·3 비상계엄 잊지 말자 노상원 수첩"이라고 언급했다. 노상원 전 정보사령관이 작성한 이른바 '노상원 수첩'에는 '북 공격 유도' '정치인 사살' 등 계엄 실행의 밑그림이 담긴 것으로 전해졌다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지