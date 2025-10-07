결국 트럼프가 먼저 전화 걸었다… 룰라의 끈기·뚝심 통했나

브라질은 인도, 남아프리카공화국(남아공) 등과 더불어 도널드 트럼프 2기 행정부 들어 미국과 사이가 나빠진 대표적 국가다. 트럼프 대통령 취임 후 반년이 훨씬 넘도록 대면 정상회담은커녕 전화 통화조차 이뤄지지 않았다. 그래도 조바심을 내지 않고 꿋꿋이 버틴 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 ‘뚝심’이 빛을 발한 것일까. 트럼프와 룰라가 마침내 전화로 대화를 나누고 대면 만남도 갖기로 뜻을 모아 눈길을 끈다.

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

6일(현지시간) BBC 방송 등에 따르면 브라질 대통령실은 이날 “룰라 대통령이 트럼프 대통령으로부터 전화를 받고 우호적인 분위기 속에 30분 동안 대화를 나눴다”고 발표했다. 트럼프가 먼저 룰라에게 전화를 걸었다는 점을 강조한 것이다. 트럼프도 사회관계망서비스(SNS) 글에서 룰라와 통화한 사실을 소개했으나 누가 먼저 전화했는지에 관해선 언급하지 않았다. 그는 “룰라 대통령과 매우 좋은 전화 통화를 가졌다”고만 밝혔다.

화상 통화 형식으로 이뤄진 이날 대화에서 말을 많이 한 쪽은 룰라이고 트럼프는 주로 듣는 입장이었던 것으로 알려졌다. 룰라는 먼저 브라질과 미국을 “서방에서 가장 큰 두 민주주의 국가”(the two largest Western democracies)라고 불렀다. 이는 인도 정부가 자국과 미국 관계를 설명할 때 즐겨 쓰는 표현인데, 룰라는 국토 면적으로 따져 브라질이 인도보다 훨씬 더 크다는 점을 들어 과감히 이 문구를 차용한 것으로 보인다.

룰라는 미국이 브라질과의 교역에서 흑자를 기록하고 있다는 점을 들어 트럼프 행정부가 브라질에 50%나 되는 고율의 관세를 물린 것은 부당하다고 지적했다. 그는 미국 행정부가 브라질 몇몇 공무원들을 제재 대상자 명단에 올린 조치의 철회도 요청했다. 두 정상은 또 직접 접촉이 가능한 휴대전화 번호를 교환한 뒤 수시로 통화할 것을 약속했다. 트럼프는 SNS 글에서 “우리는 앞으로 더 많은 논의를 해야 한다”며 “이를 위해 머지않아 브라질 또는 미국에서 회동할 것”이라고 밝혔다. 조만간 정상회담이 열릴 가능성을 내비친 것이다.

BBC는 이날 두 정상의 통화가 양국 간 경제 및 무역 문제에만 초점을 맞췄다고 전했다. 브라질 측에서 가장 우려한 자이르 보우소나루(70) 전 브라질 대통령 관련 사안은 의제에 오르지 않았다는 뜻으로 풀이된다.

자이르 보우소나루 전 브라질 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령. 보우소나루와 절친한 트럼프는 룰라 행정부 들어 보우소나루가 내란 혐의로 기소되자 브라질에 50% 관세 부과 등 온갖 압박을 가했다. 이는 미국·브라질 관계의 악화로 이어졌다. 세계일보 자료사진

사실 트럼프가 브라질에 50% 관세를 물린 것도, 브라질 연방정부 공무원을 제재한 것도 모두 보우소나루 때문이다. 보우소나루는 현직 대통령이던 2022년 대선에서 경쟁 후보인 룰라에게 패한 뒤 이듬해인 2023년 1월 친위 쿠데타를 일으켜 정권을 재장악하려 한 혐의로 검찰 수사를 받고 기소됐다. 브라질 대법원은 보우소나루의 공소사실 거의 대부분을 유죄로 봐 징역 23년 3개월의 중형을 선고했다. 보우소나루의 절친인 트럼프는 이를 ‘마녀사냥’으로 폄훼하며 수사·재판 무효화와 보우소나루의 즉시 석방을 촉구했다. 관세 인상과 공무원 제재 모두 트럼프가 브라질을 압박하는 가운데 그 수단으로 동원된 것들이다.

하지만 룰라는 “브라질은 독립국이고 보우소나루 재판은 브라질 주권에 속하는 문제”라며 눈 하나 깜빡하지 않았다. 되레 내정 간섭을 일삼는 트럼프를 겨냥해 “그는 미국 대통령일 뿐 전 세계의 황제가 아니다”라고 일갈했다.

