남창희, ♥미모의 여친과 “내년 결혼” 깜짝 발표

유튜브 채널 '뜬뜬' 화면 캡처

코미디언 남창희가 절친 조세호 뒤를 이어 결혼한다.

남창희는 지난 6일 유튜브 채널 '뜬뜬'에 업로드된 '추석 뒤집개는 핑계고'라는 제목의 영상에서 미모의 여자친구와 내년에 결혼한다고 밝혔다.

그는 작년 7월 비연예인 여자친구과 열애 중인 사실을 고백했다.

남창희는 "약속드리겠다. 많은 분들이 가냐 안 가냐 물어보셔서 정확하게 말씀드리겠다. (장가) 간다"고 강조했다.

해당 콘텐츠 호스트인 유재석과 이날 게스트로 나온 배우 차태현, 유연석은 "이렇게 얘기해 여자친구가 싫어하진 않아?", "합의가 된 거야?" 등이라고 웃으며 반응했다.

남창희는 "일단 가서 얘기해봐야 한다"고 너스레를 떨었다.

유재석은 그러면서 "저도 (남창희의 여자친구를) 실제로 뵌 적은 없는데 여자친구가 그렇게 미인이라고 하더라"고 궁금해했다.

남창희는 "하하 형이 그렇게 얘기하셨나?"라고 짚었다.

이어 "그 형은 본 적도 없으면서. 본 적이 없는데 자꾸 예쁘대. 십몇년 전에 보셨다고 하더라"고 웃겼다.

한편 남창희는 지난해 7월, 비연예인 여성과 열애 중인 사실을 공개한 바 있다.

