“추석 연휴 왠 비가 이리 많이 와”…전국 주요 고속도로 몸살 [친절한 날씨]

입력 : 2025-10-07 05:50:30 수정 : 2025-10-07 06:16:23
김기환 기자 kkh@segye.com

추석 다음 날이자 화요일인 7일 전국이 대체로 흐리고 곳에 따라 가끔 비가 내리겠다.

 

5일 오전 서울 광화문 앞에서 관람객들이 우산을 들고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

이날 예상 강수량은 서울·경기 북부 5~30㎜, 강원 동해안·산지 20∼60㎜, 경북 북부 동해안·북동 산지 10~40㎜, 대구·경북(북부 제외), 울산·경남 서부 내륙5~20㎜, 부산·경남(경남 서부 내륙 제외) 5∼10㎜, 서해5도 5㎜ 미만이다.

 

8일 새벽까지 인천·경기 남부에는 5~30㎜, 대전·세종·충남에는 5~30㎜, 경북북부 내륙에는 10~40㎜ 비가 내리겠다. 8일 오후까지 전북에는 5~30㎜, 제주도에는 5㎜ 안팎의 강수량이 예상된다.

 

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 16.7도, 인천 16.4도, 수원 17.3도, 춘천 15.6도, 강릉 18.0도, 청주 18.5도, 대전 18.6도, 전주 22.2도, 광주 22.0도, 제주 25.7도, 대구 19.4도, 부산 21.0도, 울산 19.9도, 창원 20.2도 등이다.

 

낮 최고기온은 18∼27도로 예보됐다.

 

뉴시스

당분간 동해안과 제주도 해안을 중심으로 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니 해안가 안전사고에 유의해야 한다.

 

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다.

 

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해0.5∼3.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.


김기환 기자 kkh@segye.com 기자페이지 바로가기

