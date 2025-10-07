美 셧다운에 핵심지표 ‘깜깜이’…연휴 이후 환율 요동치나

원·달러 환율이 연휴 전 마지막 장을 1407원대에 마감하면서 추석 이후에도 1400원대에서 등락을 이어갈 것으로 전망되고 있다. 다만 미국 정부 셧다운 영향으로 실업률 등 핵심 경제지표 발표가 미뤄지면서 시장 불확실성은 높아지고 있다.

6일 서울외국환중개에 따르면 원·달러 환율은 지난 3일 오전 2시 야간거래 종가 기준 1407.0원에 마감했다. 서울 외환시장은 9일까지 휴장한다.

원·달러 매매기준율은 지난 2일 기준 1406.0원으로 지난달 26일(1400.40원)부터 5거래일 연속 1400원대를 이어갔다. 지난 5월15일(1415.8원) 이후로 1300원대로 내려왔다가 약 넉 달 반 만에 1400원대로 올라왔다.

외국인 투자자가 순매수세를 이어가며 지난 2일 코스피가 사상 처음으로 3500선을 뚫었지만, 환율은 여전히 고공행진 중이다. 이는 한·미 관세 후속협상에 따른 3500억달러 대미 투자에 대한 부담이 여전히 원화 가치를 누르고 있기 때문으로 해석된다.

‘서학개미’ 등 내국인의 해외 투자가 늘며 달러 실수요가 늘어난 점도 최근 원화 약세에 일조하고 있다. 한국은행에 따르면 지난 8월 내국인 해외 증권투자는 전월(7월) 대비 84억1000만달러 증가했지만 외국인 국내투자는 2억9000만달러 늘었다.

이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 “전반적인 대내외 여건상 1400원대 환율은 여전히 높은 수준”이라면서 “코스피 최고치, 9월 수출 호조, 미국 연방정부 셧다운 등에 따른 미국 경기 둔화 우려 등 환율 하락 요인이 산재해 있었지만, 여전히 교착상태인 한미 관세 협상 불확실성이 환율 하락을 제약한 것으로 판단한다”고 말했다.

◆미 정부 ‘셧다운’…고용지표 발표 지연

지난 1일부터 미 연방정부의 셧다운(일시 업무정지)으로 주요 경제지표 발표가 미뤄지면서 외환시장 불확실성을 높이고 있다. 대표적으로 실업지표가 포함된 미 노동부의 9월 고용보고서는 지난 3일(현지시간) 발표 예정이었으나 무기한 미뤄졌다.

특히 미 연방준비제도(Fed·연준)가 통화정책을 고심하고 있는 상황에서 핵심 지표 공개가 미뤄지며 곤란한 상황에 놓였다. 연준 연방공개시장위원회(FOMC)는 이달 29∼30일로 예정돼 있다.

시장은 민간 고용지표를 바탕으로 통화정책을 어림짐작하고 있다. 민간 고용정보업체 ADP의 9월 신규 고용 수치는 예상치를 밑돌며 고용 둔화세를 시사했는데, 최근 미국 노동시장이 채용·해고가 모두 둔화되는 정체 국면에 접어들었다는 해석과 함께 연준 금리 인하에 걸림돌로 작용할 수 있다.

이번 셧다운이 언제까지 지속될지는 불분명하다. 트럼프 1기 행정부 시절인 2018년 당시 셧다운은 34일 동안 이어졌다. 모건스탠리는 이번 셧다운이 최소 10일에서 최대 29일까지 이어질 가능성이 있다고 전망했다.

한편 트럼프 미국 행정부 아래서 이뤄진 상호관세 협상의 영향을 받아 전 세계 외환거래가 사상 최대 규모를 기록한 것으로 나타났다. 국제결제은행(BIS)이 최근 공개한 보고서에 따르면 지난 4월 일평균 글로벌 외환 거래는 사상 최대인 9조6000억달러(약 1경3500조원)로 3년 전 같은 달(7조5000억달러)과 비교해 28% 급증했다. BIS는 보고서에서 미국의 무역 정책 발표에 따른 외환 변동성 확대와 거래 급증을 원인으로 꼽았다.

