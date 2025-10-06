“결혼? 출산?” BTS RM이 직접 밝힌 솔직한 생각, 팬들이 깜짝 놀란 이유

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 결혼과 출산에 대한 솔직한 생각을 팬들에게 전했다.

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 RM(본명 김남준)이 결혼과 출산에 대한 솔직한 생각을 팬들에게 전했다. 뉴스1

지난 5일 RM은 글로벌 팬 소통 플랫폼 위버스 라이브에서 팬들과 소통하며 “이제 제 나이가 벌써 서른둘이 됐다. 좋은 타이밍에 좋은 인연을 만나면 결혼할 수도 있고, 혼자 살 수도 있다”고 말했다.

최근 결혼과 출산에 대한 사회적 분위기와 압박에 대해서도 언급했다. 그는 “요즘 사회는 결혼 문제에 쫓기거나 현실적인 압박을 받는 경우가 많다. 특히 여성 분들은 아이나 커리어 등 다양한 이유로 사회와 미디어로부터 부담을 느끼는 것 같다”며 “그냥 각자 쪼대로 살면 된다. 정답은 없는 것 같다”고 소신을 밝혔다.

팬들과 소통 중인 BTS RM, 위버스 화면 캡처

외로움 때문에 결혼을 선택하는 현상에 대해서는 신중한 시각을 보였다. 그는 “혼자 있는 시간을 잘 견디지 못한다면, 결혼을 해도 나아질까 생각한다. 결혼을 하면 또 혼자 있고 싶을 수도 있지 않나. 사람이 간사하니까”라며 “외로움을 해결하려는 도피 수단으로 결혼을 택하는 건 좀…”이라고 덧붙였다.

이어 육아에 대한 고민과 부담감도 솔직하게 털어놓았다. 그는 “지금 제 자신을 키우는 것도 벅찬데, 새로운 생명을 키운다는 건 제 뜻대로 되지 않는다”며 “제가 어릴 때 부모님 속을 많이 썩였다. 그런 저 같은 아이가 태어난다면 얼마나 미울까 싶다”고 웃음을 지었다.

또한 RM은 결혼을 선택하는 세대에 대한 생각도 밝혔다. 그는 “결혼한 사람은 그 입장에서, 결혼하지 않은 사람은 또 그 입장에서 이야기할 수밖에 없다. 서로 모르는 영역이 있다”며 “우리는 결혼이 선택이 된 첫 세대라고 생각한다. 각자의 길을 존중해야 한다”고 전했다.

끝으로 인생의 균형에 대해서도 이야기하며 “결혼한다고 해서 외로움이 사라지는 건 아니다. 운동이나 독서처럼 몸과 마음의 양식을 쌓는 게 중요하다고 생각하지만, 그것도 정답은 아니다”며 “결국 자기 방식대로 사는 게 가장 현명한 길”이라고 강조했다.

한편, RM은 내년 10월부터 2027년 2월까지 미국 샌프란시스코 현대미술관에서 특별 전시 ‘RM x SFMOMA’를 개최할 예정이다. 그는 직접 큐레이터로 참여해 자신의 예술적 감각과 소장품을 공개하며, 약 200여 점의 작품을 선보일 계획이다.

