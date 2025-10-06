[속보] 주진우 “李대통령 냉부 출연 거짓말...강유정·박수현 명예훼손 고소”

사진=국민의힘 주진우 의원 페이스북 갈무리

재명 대통령 부부의 예능프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 출연을 놓고 여야간 공방이 이어지는 가운데 국민의힘 주진우 의원이 강유정 대통령실 대변인, 더불어민주당 박수현 의원에 대한 고소장을 제출한다.

주 의원은 6일 오전 자신의 페이스북에 ‘강유정 대통령실 대변인·박수현 더불어민주당 수석대변인, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의 형사 고소’라는 제목의 글을 올려 이같이 전했다.

주 의원은 "어제 공지한 대로 오늘 냉부해 관련 강유정, 박수현에 대한 고소장 제출한다"면서 "피고소인들은, 냉부해 예능 촬영 시점을 국민에게 은폐할 목적으로, ‘국정자원 화재 후 냉부해를 촬영했다는 주진우 의원의 문제 제기는 허위사실이다’는 취지의 적반하장식 거짓 브리핑을 했다"고 주장했다.

이어 "이 대통령이 냉부해 촬영에 나선 때(28일 12:00 무렵)는 국정자원 화재로 전산망 647개, 대국민 서비스 436개가 중단되어 금융, 물류, 출입국, 방역에 구멍이 뚫린 초유의 상황이었다"면서 “예능 촬영이 부적절한 상황임을 대통령실도 잘 알기에 법적 조치 협박까지 하며 촬영 날짜를 감추려 했고, 제가 추가 증거를 공개하고 나서야 이틀 만에 자백한 것”이라고 지적했다.

그러면서 "이는 단순히 주진우 의원의 명예를 훼손한 것을 넘어, 국민을 속이고 권력을 동원한 고발 협박을 통해 야당 의원을 ‘입틀막‘하려는 것이므로 강력히 대처하는 것"이라며 "이러한 행위는 형법 제307조 제2항 및 정보통신망법 제70조 제2항 위반에 해당한다"고 주장했다.

아울러 "재난의 최고 책임자인 대통령이 방송에서 셰프 만찬을 곁들이며 웃고 떠들 때, 대한민국은 재난으로 신음하고 있었다"고 목소리를 높였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지