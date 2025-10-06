교황 레오 14세, 전 세계 신자들에게 "이주민 환영하고 도우라"

교황 레오 14세가 도널드 트럼프 미국 대통령의 반(反)이민 정책을 비판한 지 닷새 만에 전 세계 가톨릭 신자들을 향해 “이주민들을 환영하고 도우라”고 호소했다.



5일(현지시간) 바티칸뉴스에 따르면 교황은 이날 성 베드로 광장에서 열린 이주민과 선교를 주제로 한 희년 행사에서 미사를 집전하며 이같이 말했다.



교황은 “안전한 항구를 바라보는 저 배들과, 불안과 희망이 뒤섞인 눈빛으로 해안을 찾는 그 눈들이 냉담함과 차별의 낙인을 마주해서는 결코 안 된다”고 말했다.

교황 레오 14세가 5일(현지 시간) 바티칸 성 베드로 광장에서 열린 ‘이주민과 선교 희년 미사’를 마친 뒤 한 어린이를 축복하고 있다. 바티칸=AP연합뉴스

이어 그는 “서방을 비롯한 오랜 기독교 전통의 공동체에서 남방에서 온 많은 형제자매의 출현은 교회를 새롭게 할 교류의 기회로서 환영받아야 한다”며 “우리의 팔과 마음을 열어 반기고 그들에게 위로와 희망의 존재가 되자”고 당부했다.



바티칸과 로마 일대에서는 올해 희년을 맞아 매주 주말 각계각층을 위한 행사가 이어지고 있다. 바티칸뉴스는 이날 성 베드로 광장에 순례객 4만명이 모였다고 보도했다.



지난 5월 선출된 레오 14세 교황은 트럼프 행정부를 거침없이 비판했던 전임 프란치스코 교황보다 온건한 편으로 평가받는다. 그러나 지난달 30일 미국의 한 지역 대교구가 민주당 상원의원에게 이민 문제로 공로상을 주기로 한 결정에 대해 기자들에게 답하는 과정에서 미국 내 이민자 대우가 “비인간적(inhuman)”이라고 말해 주목을 받았다.

로이터통신은 절제된 목소리로 알려진 레오 14세 교황이 즉위 이후 가장 강한 어조로 이민 문제를 비판했다고 보도했다. 보수 성향 가톨릭계 일부에서는 즉각적인 반발도 일었다.

애비게일 잭슨 백악관 부대변인은 성명을 내고 “트럼프 대통령은 범죄를 저지른 불법 이민자를 추방하겠다는 미국 국민들과의 약속을 지키고 있는 것”이라고 반박했다.

한편 교황은 이날 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 종전 협상에 대해서도 언급하며 “최근 평화협상이 의미 있는 진전을 보이고 있다”면서 종전을 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지