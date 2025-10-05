이준석·김재섭 한가위 '스타' 대결…모경종 지지층 반발에 불참

추석을 맞아 청년 정치인 간 화합을 도모하기 위한 스타크래프트 대회 '스타 정치인'이 수천 명의 시청자가 지켜보는 가운데 5일 치러졌다.



애초 개혁신당 이준석 대표의 제안으로 더불어민주당 모경종 의원과 국민의힘 김재섭 의원이 참여하기로 했으나, 모 의원이 민주당 지지층의 반발로 불참하면서 이날 대회에는 이 대표와 김 의원만 참여했다.



이 대표와 김 의원은 전직 프로게이머 강민·이윤열·박성준씨 등과 팀을 이뤄 2대2, 1대1 대결을 펼쳤으며, 이날 경기는 개혁신당 유튜브 채널을 통해 중계됐다.



이 대표는 검은색 반소매 티셔츠 차림, 김 의원은 카키색 셔츠에 검은색 야구모자 차림으로 게임에 집중했다.



첫 경기는 이 대표 팀이 승리했지만, 나머지 2경기는 김 의원 팀이 승리했다.



애초 우승 상금은 이긴 팀 이름으로 취약계층에 기부하기로 했지만, 김 의원은 이 대표와 함께 공동 기부하기로 했다.



경기 진행 중 개혁신당 채널의 실시간 시청자는 2천700명을 넘어섰다. 개혁신당 측은 "다른 방송사 채널의 시청자까지 합치면 5천명 정도로 추산된다"고 전했다.



실시간 댓글 창에서는 "재미있다"는 반응이 주를 이뤘다. '진지하게 게임을 하는 모습이 보기 좋다', '민주당이 빠져서 아쉽다'는 반응도 나왔다.



이 대표는 대회가 끝난 뒤 "당파와 관계 없이 어린 시절을 수놓았던 게임이다. 다 같이 피시방에서 게임을 즐길 수 있었으면 좋겠다"며 "놀 때는 열심히 놀고, 일할 때는 열심히 일하겠다"고 말했다.



김 의원은 민주당 모경종 의원이 불참한 데 대해 "민족의 명절에도 여야가 극한 대치를 해야 하는지 아쉬운 점은 있다"고 했다.

<연합>

