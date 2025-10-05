네팔·인도, 폭우에 따른 홍수·산사태로 최소 62명 사망

서로 인접한 네팔과 인도 북동부 지역에서 폭우에 따른 홍수·산사태 등으로 최소 62명이 숨졌다.



5일(현지시간) AFP 통신에 따르면 지난 3일 이후 폭우로 네팔에서 최소 42명이 사망하고 5명이 실종됐다고 네팔 재난 당국이 밝혔다.



네팔 동부 일람 지역에서는 곳곳에서 산사태가 발생, 최소 37명이 숨졌다.

(카트만두 로이터=연합뉴스) 지난 4일(현지시간) 폭우에 따른 홍수로 네팔 수도 카트만두 시내가 물에 잠긴 모습. 2025.10.05

현지 관리 수니타 네팔은 "밤새 내린 폭우가 산사태의 원인"이라면서 "도로가 막혀 일부 (산사태) 지역에는 접근이 어렵다. 구조대원들은 도보로 현장으로 향하고 있다"고 말했다.



산사태로 여러 고속도로 운행이 두절되고 다리가 유실됐으며, 국내선 항공편 운항도 중단돼 수많은 여행객의 발이 묶였다. 다만 국제선 항공편은 정상 운항했다.



수도 카트만두에서도 강물이 넘쳐 강 근처 마을이 침수되자 구조대원들이 헬기와 모터보트를 동원해 구조 작업을 벌였다.



오는 6일까지 폭우가 계속될 가능성이 크다는 네팔 기상 당국의 예보에 네팔 당국은 긴장하면서 피해 최소화·피해자 지원을 위해 "최대한의 주의와 예방 조치"를 취하고 있다고 밝혔다.



한편 일람 지역과 맞닿은 인도 북동부 서벵골주 다르질링에서도 밤새 약 300㎜의 장대비로 강물이 범람하고 산사태가 발생, 최소 20명이 사망하는 등 광범위한 피해를 입었다고 AFP는 전했다.



마마타 바네르지 서벵골주 총리는 엑스(X·옛 트위터)에 "어젯밤 몇 시간 동안 갑자기 쏟아진 엄청난 폭우와 강물 범람으로 여러 지역이 침수됐다"고 말했다.



이어 "철교 두 개가 무너지고, 여러 도로가 파손·침수됐으며, 넓은 땅이 물에 잠겼다"고 덧붙였다.



나렌드라 모디 총리는 소셜미디어에서 "인명 피해에 마음이 아프다"면서 "다르질링과 주변 지역의 상황을 면밀히 모니터링하고 있으며, 폭우와 산사태 발생을 예의주시하고 있다"고 말했다.



인도·네팔 등 남아시아 지역은 통상 6∼9월 몬순 우기에 폭우로 광범위한 인명 피해를 입곤 한다.

<연합>

