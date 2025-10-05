김정은 대남 위협에… 민주당 "대화 화답해야" 국힘 "강경 대응"

여야는 5일 김정은 북한 국무위원장이 전날 평양 무장장비전시회 연설에서 대남 위협 발언을 한 것에 엇갈린 반응을 보였다.

더불어민주당 박지혜 대변인은 이날 국회 브리핑에서 “북한은 한반도와 국제사회의 평화와 안정을 위한 협력의 길에 동참하길 바란다”고 밝혔다.

북한 무장장비전시회 국방발전-2025가 지난 4일 평양에서 개막했다고 조선중앙TV가 5일 보도했다. 김정은 북한 국무위원장이 개막식에서 연설하고 있다. 조선중앙TV·연합뉴스

그는 “이재명 국민주권정부는 김대중·노무현·문재인 대통령이 이어온 한반도 평화체제 구축 노력을 이어받아 평화를 위한 노력을 지속하고 있다”며 “한반도와 국제사회의 평화·안전을 위한 대화와 협력 제안에 긍정적으로 화답하길 바란다”고 강조했다.

박 대변인은 이어 “민주당은 한반도의 평화와 안정을 위해 인내심을 가지고 지속적으로 노력하겠다”고 덧붙였다.

국민의힘 손범규 대변인은 논평을 통해 “김정은의 도발적 언행에 비해 우리 정부의 대북정책은 허술하고 불안하다”고 주장했다.

이어 “우방국과의 동맹을 돈독하게 해 북한의 도발 의욕을 사전에 꺾어야 한다”며 “정부는 북한 협박에 분명하고 강경하게 대응해야 한다”고 촉구했다.

김 위원장은 전날 평양에서 열린 무장장비전시회에서 “한국 영토가 결코 안전한 곳으로 될 수 있겠는가 하는 것은 그들 스스로가 판단할 몫”이라고 위협했다.

