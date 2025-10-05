법무장관 '언행 유의' 경고에도…임은정 “검찰 뿌린 대로 거뒀다”

임은정 서울동부지검장이 5일 '검찰청 폐지'를 담은 정부조직법 개정안 통과에 대해 "뿌린 대로 거뒀다"고 평가했다. 정성호 법무부 장관이 임 지검장에게 “정치적 중립에 의심을 불러올 수 있는 언행에 유의하라”고 경고한 사실이 알려진 지 6일 만에 또다시 검찰을 겨냥해 낸 비판적인 메시지다.

임 지검장은 이날 자신의 페이스북에 "한가위는 한 해 농사를 끝내고 오곡을 수확하며 누리는 기쁨과 감사의 명절"이라며 "검찰 역시도 뿌린 대로 거두는 수확의 시기를 결국 맞았구나 싶어 좀 더 말려보지 못한 게 후회스럽고 이래저래 안타깝고 서글픈 마음"이라고 썼다.

임은정 서울동부지방검찰청 검사장. 뉴스1

이어 "동료들에게 추석 인사를 하며 수확물에 망연자실 실망하지 말고 알차게 내년을 준비해 올해 같지 않은 내년을 맞자고 했다"며 "기득권을 지키기 위한 분투가 아니라 잃어버린 시민들의 신뢰를 되찾기 위한, 검찰의 허물과 과오를 고치고 바로잡기 위한 분투가 돼야겠다"고 강조했다.

그는 "저 역시 다음에 또 후회하지 않도록 더욱 분투해볼 각오"라고 글을 맺었다.

국회는 지난달 26일 검찰청 폐지와 공소청·중대범죄수사청(중수청) 설치를 뼈대로 한 정부조직법 개정안을 재석 180명 중 174명 찬성으로 통과시켰다. 이에 따라 검찰은 직접수사권을 잃게 됐다. 통과된 법안에 따르면 검찰청은 1년의 유예기간을 거쳐 내년 9월 ‘공소청’으로 명칭이 변경된다. 앞으로 공소청은 공소 제기 및 유지 역할을 하게 된다. 창설 78년 만에 검찰청 간판을 떼게 된 셈이다.

앞서 지난달 29일 정 장관은 임 지검장에게 보낸 서신에서 "고위공직자로서 정치적으로 해석될 수 있는 개인적 의견을 SNS에 게시하거나 공개적으로 발언하는 것은 그 자체로 바람직하지 않고, 앞으로 정치적 중립성이나 업무의 공정성에 의심을 불러올 수 있는 언행에 유의하고, 일선 검찰청 검사장으로서 모범을 보일 것을 당부한다"고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지