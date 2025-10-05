심은진 "베이비복스 되기 전, 혹독한 훈련에 연습생 다 도망쳐"

가수 겸 배우 심은진이 베이비복스로 데뷔하기 전 일화를 밝혔다.
지난 4일 유튜브 채널 ‘꼰대희’에는 ‘[밥묵자] 원조 걸크러쉬 베이비복스와 함께 얼큰한 꽃게탕에 밥 한끼(feat. 이희진, 심은진)’라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에는 베이비복스 멤버 이희진과 심은진이 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 특히 심은진은 베이비복스 데뷔 전 혹독했던 연습생 생활에 관해 이야기했다.
심은진은 “저는 원래 이쪽 길로 희망하는 바가 없었다”고 운을 뗐다.
그는 “부모님이 좋아하시는 게 제 꿈이 됐다”면서 “선생님, 의사, 간호사 같은 직업을 말씀하셨는데, 우연한 계기로 가수의 길이 열렸다”고 말했다.
심은진은 “중학교 시절 친하게 지내던 오빠가 고등학생이 되면서 연예 기획사에 들어갔다”고 말했다. 그는 “어느 날 ‘야, 오빠가 밥 사줄게. 여기로 놀러 와’ 라는 말에 회사로 놀러 갔다”고 이야기했다.
“그런데 거기 있던 작곡가분들이 하나둘씩 저한테 오셔서, 뭐 노래해 봐라, 장래희망이 뭐냐, 춤춰봐라, 이런 걸 시켰다”고 말했다. 그는 “그런데 제가 거절을 못 하다 보니까, 정신 차려보니 걸그룹을 만든다는 어떤 그룹에 제가 들어가 있더라”고 전했다.
그때 자신이 제일 춤을 못 췄다고 밝힌 심은진은 혹독한 연습생 생활을 겪었는데, “춤을 제일 못 추니까 풋워크 담당으로 훈련을 받았다”고 말했다. 심은진은 “다른 여자애는 헤드스핀 돌고 윈드밀 돌고 있을 때 나는 그걸 했다”고 밝혔다.
심은진은 “많이 다쳤지만 파스 뿌리고, 압박붕대 감고 했다”면서 “부상을 입어도 그렇게 춤을 췄다”고 말했다. “결국 너무 힘들어서 같이 연습하던 멤버 다섯 명이 다 도망갔다”고 연습생 생활의 전말을 이야기했다.
그런데 “그때 거기 계셨던 어떤 프로듀서분이 몇 달 뒤 저희 어머니한테 전화하셔서 ‘베이비복스 프로듀서를 맡게 됐다’고 했다”면서 “‘은진이를 데리고 들어가고 싶다’고 하셨다”고 말했다.
하지만 심은진은 “제가 디자인과고 미술 쪽 전공이다 보니, 많은 고민이 되었다. 그런데 제가 훈련을 받느라 이미 1년을 놓쳤으니까 엄마가 학교는 글렀다고 생각하셨는지 ‘한번 가보긴 해라’고 하셔서 갔다”고 밝혔다.
심은진은 “한 일주일 동안 그냥 연습만 시키시더라”면서 “베이비복스는 오지도 않고, (멤버들이) 내일까지 안 오면 나 진짜 갈 거야, 이러고 있는데, 갑자기 베이비복스 멤버들이 짠 하고 나타났다”고 말했다.
오디션 같은 것도 없이 바로 합류하게 된 심은진은 “나중에 얘기를 들어봤더니, 예전에 다쳤던 부위가 재발이 됐는데 또 파스 뿌리고 압박붕대 감고 연습을 한 걸 사장님이 안 거다. 그걸 사장님이 보고 ‘쟤는 사막에 혼자 있어도 살아남을 애’라고 해서 따로 오디션도 안 보고 베이비복스 멤버가 됐다”고 전했다.
한편, 최근 베이비복스는 23년 만에 두 번째 단독 콘서트를 개최했다. 한일월드컵이 열린 역사적인 2002년에 첫 콘서트를 펼쳤던 베이비복스는 23년이 지난 올해 9월, 같은 장소에서 자신들의 위력을 다시 한 번 증명했다.
