추석 다가왔지만 북한은 노동당 행사에 더 분주

추석이 다가왔지만 북한은 노동당 창건 80주년 행사로 분주한 모양새다.

5일 조선중앙통신은 당 창건 80주년 기념 전국학생소년예술선전대종합공연이 지난 4일 평양시청년공원야외극장에서 열렸다고 전했다.

평양국제빙상휘거(피겨)축전이 예정되어 중국과 우즈베키스탄 선수들이 비행기로 평양에 도착했고, 주체사상국제토론회에 참석할 재일조선사회과학자대표단이 평양에 왔다는 소식도 전했다.

통신은 당 창건 80돌에 즈음해 유럽의 정당·단체들 지역별 토론회 진행, 당 창건 80돌 경축 재중 조선인총연합회 충성의 편지 이어달리기 대표단 도착 등 노동당 창건 80주년 관련 행사가 열리고 있다고 전했다.

4일 개막한 무장장비전시회는 2023년은 7월, 2024년에는 11월 열렸지만 올해는 10월 초애 열려 당 창건 기념행사와 연계됐다.

김정은 국무위원장도 개막식 연설에서 “당 창건 여든 돌을 눈앞에 둔 시기에 우리 방위력이 도달한 높이를 또다시 종합적으로 직관할 수 있는 무장장비전시회 ‘국방발전-2025’가 마련된 것은 대단히 의의 깊은 일”이라고 의미를 부여했다.

반면 추석 관련 소식은 노동당 기관지 노동신문이 추석에 지내는 차례, 먹는 음식, 민속놀이 등을 소개한 것에 그쳤다.

당 창건이 추석보다 중시되는 것은 북한에서 추석보다는 당 창건일을 주요 명절로 간주하기 때문이다.

북한은 김일성 생일인 4월 15일(태양절), 김정일 생일인 2월 16일(광명성절), 정권 수립일인 9월 9일, 당 창건일인 10월 10일 등을 사회주의 명절로 중시하며 성대하게 치른다.

