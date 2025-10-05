역시 히어로 파워…추석특집 '임영웅 리사이틀' 시청률 6.2%

가수 임영웅. 한윤종 기자

가수 임영웅이 추석 연휴에도 여전한 '히어로 파워'를 자랑했다.

지난 4일 오후 8시 30분 SBS에서는 임영웅의 콘서트 실황을 담은 추석특집 '임영웅 리사이틀'이 방송됐다.

해당 프로그램의 시청률은 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률이 6.2%를 기록했으며, 이는 동시간대 방영된 프로그램의 시청률을 훌쩍 넘긴 성적이다.

동시간대 편성된 프로그램은 배우 이영애의 드라마 복귀작 KBS 2TV 토일미니시리즈 '은수 좋은 날'과 MBC 금토 주말드라마 '달까지 가자'로 시청률은 각각 5.1%, 2.1%에 그쳤다.

'임영웅 리사이틀'은 지난해 12월 27일부터 29일, 올해 1월 2일부터 4일까지 총 6일간 서울 고척스카이돔에서 열린 임영웅의 단독 콘서트를 기록한 영상이다.

공연 실황을 공개하는 것은 데뷔 후 이번이 처음이며, 지난 6일간의 공연에는 약 10만 여명의 관객을 동원한 것으로 알려졌다.

추석 연휴 첫 날 SBS 오후 시간대에 편성된 '임영웅은 리사이틀'에서 임영웅은 자신의 대표곡과 국내 명곡들을 특유의 부드러운 목소리로 재해석해 시청자들에 감동을 선사했다.

이외에도 돔 공연장을 둘러싼 대형 스크린으로 다양한 VCR 영상을 상영하고 무대에 옥탑방, 기차 세트를 섬세하게 재현해 내 시청자들의 눈을 즐겁게 했다.

한편, 임영웅은 오는 17일 인천을 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전을 거쳐 내년 1월 4일까지 전국 순회공연을 펼칠 예정이다.

