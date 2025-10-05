국정자원 화재로 멈춰 버린 대한민국…복구율은 20.4%

국가정보자원관리원 화재로 국가전산시스템 장애가 일주일째 이어진 지난 2일 서울의 한 주민센터에 일부 민원처리 제한이 안내되고 있다. 뉴시스

국가 전산망 심장부나 다름없는 대전의 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 마비된 행정정보시스템 647개 중 1등급 업무 22개를 포함한 132개가 복구됐다.

5일 중앙재난안전대책본부에 따르면 국정자원 화재에 따른 장애 열흘째인 이날 오전 6시 기준 복구율은 전날보다 0.3%P(포인트) 늘어난 20.4%다.

행정안전부 업무용 전자우편 시스템인 온메일과 모바일 공무원증이 부분적으로 복구되면서 공무원 업무 효율성이 향상될 것으로 보인다.

정부는 지난달 26일 국정자원 대전 본원에서 발생한 화재로 정보시스템 647개가 마비되자 인력과 장비를 총동원해 복구 작업을 벌이고 있다. 다만 복구 속도가 다소 더디다는 지적이 나온다.

공식 홈페이지 접속이 불가능한 과학기술정보통신부는 인스타그램과 페이스북 등 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 사이버보안 현장 점검 등 부처의 동향을 안내 중이며, 행정안전부도 중요 정보를 블로그에서 서비스 중이다.

