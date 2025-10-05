이번 추석 날씨…‘비 오는 명절’ 10년만에 또?

추석 전날인 5일은 제주도를 제외한 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 6일까지 흐린 날씨가 이어질 전망이다.

뉴시스 자료사진

기상청은 이날 "추석 당일인 6일까지 전국 대부분 지역에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠으나, 소강상태를 보이는 곳이 많겠다"고 예보했다.

이날 예상강수량은 △서울·인천·경기 5㎜ 안팎 △강원도 5㎜ 안팎 △대전·세종·충남, 충북 5㎜ 안팎 △광주·전남, 전북 5㎜ 안팎 △부산·울산·경남, 대구·경북 5㎜ 안팎이다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러우니, 교통안전에 유의해야겠다.

강원 산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 새벽부터 아침 사이에는 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 17~22도, 낮 최고기온은 23~28도 사이를 오르내리겠다. 평년(최저 8~17도, 최고 21~25도)과 비슷하거나 높겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 20도, 인천 21도, 수원 20도, 춘천 17도, 강릉 19도, 청주 20도, 대전 20도, 전주 21도, 광주 21도, 대구 19도, 부산 21도, 제주 23도다.

낮 최고기온은 서울 24도, 인천 24도, 수원 23도, 춘천 25도, 강릉 23도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 26도, 부산 27도, 제주 28도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준으로 예상된다.

