민주당 “이진숙 체포 응당… 국힘, 범죄 의혹 덮으며 구태”

더불어민주당은 4일 경찰의 이진숙 전 방송통신위원장 체포와 관련해 “법과 원칙에 따른 응당한 법 집행의 결과”라고 밝혔다. 그러면서 이 전 위원장 석방을 촉구하는 국민의힘을 향해 “제 식구 감싸기”라고 비판했다.

더불어민주당 백승아 원내대변인. 뉴시스

민주당 백승아 원내대변인은 이날 서면 브리핑에서 “국민의힘이 주장하는 ‘정치경찰’, ‘국면 전환용’, ‘기획 수사’ 등은 명백한 사실 왜곡이며, 범죄 의혹을 정치적 프레임으로 덮으려는 구태 정치의 반복”이라며 이같이 밝혔다.

이어 “경찰은 총 6회에 걸쳐 이 전 위원장에게 출석을 요구했으나 그는 모두 거부했고, 정당한 이유 없이 수사에 협조하지 않고 사법 절차를 회피하려는 태도가 반복됐기 때문에 법원은 체포영장을 발부한 것”이라고 강조했다.

공직선거법·국가공무원법 위반 등 혐의로 체포된 이진숙 전 방송통신위원장이 4일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 체포적부심사에 출석하고 있다. 뉴스1

백 원내대변인은 “이 전 위원장은 재직 시 방통위의 독립성과 중립성을 훼손하고, 정권 입맛에 맞게 공영방송 인사를 부당하게 좌지우지했다는 비판을 받아왔다”며 “체포는 정치적 목적이 아니라, 권한을 남용하고 법을 무시한 공직자에게 내려진 민주주의 사회의 필연적 심판”이라고 강조했다.

국민의힘 배현진·박수민·강선영·김장겸·박충권·조배숙·최보윤·최수진 의원은 이날 이 전 위원장 체포적부심이 열리는 서울남부지법 앞에서 기자회견을 열고 석방을 촉구했다.

이들은 이 전 위원장 체포를 두고 국가정보자원관리원 화재 사건을 담당하던 행정안전부 공무원 사망에 대응하기 위한 “국면 전환용이 아닌지 의심스럽다”, “법원 판단을 호도해 영장을 받아내는 건 직권남용”, “정치경찰의 위험성을 드러낸 사건”이라고 주장했다.

