소방공무원 꿈꾸던 5만명 개인정보 털렸다… ‘119고시’ 해킹 의심

소방공무원 채용 사이트인 '119고시'가 보유한 수험생 5만여 명의 개인정보가 유출되는 사고가 발생한 것으로 확인됐다. 소방청은 사이트 관리 위탁업체를 대상으로 사고 경위 등을 조사하고 있다.

소방청은 지난 2일 오후 7시쯤 119고시에서 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 파악하고 피해를 본 수험생에게 유출 사실을 통지했다고 4일 밝혔다.

이번 사고로 2024년 10월 3일까지 사이트에 가입한 회원 5만93명의 아이디와 성명, 생년월일, 휴대전화 번호, 이메일 등의 개인정보가 유출됐다.

소방청은 사고 인지 후 지난 2일 오후 10시 30분부로 119고시 사이트를 폐쇄하고, 서비스를 이용할 수 있는 대체 방법을 안내했다.

소방청은 사이트를 관리하는 위탁업체를 대상으로 정보 유출 경위 등에 대한 관계기관 합동 조사를 하고 있다. 개인정보보호위원회에도 관련 사실을 신고했다.

대전경찰청 사이버수사대는 전날 소방청 채용사이트 개인정보 유출사건을 인지해 수사에 착수했으며, 유출 경로 등을 파악하고 있다고 밝혔다.

소방청은 사이트가 해킹된 것으로 의심하고 있으며 향후 채용 관련 정보 보안 강화를 위해 인사혁신처 통합채용시스템을 활용할 방침이다.

119고시는 소방공무원 채용에 관한 업무 전반을 담당하는 웹사이트로 원서접수,시험 공고, 합격자 발표, 시험 관련 통계, 문제 및 정답, 이의 제기 등 서비스를 제공한다.

