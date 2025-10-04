“추석연휴 백화점·대형마트 ‘휴무일’ 미리 체크하세요”

유통업계는 최장 10일간의 추석 연휴 기간 다양한 행사를 준비하고, 소비자들의 방문을 기대하고 있다. 다만, 소비자 입장에서 휴무일을 미리 체크해야 헛걸음을 피할 수 있다.

현대백화점

4일 업계에 따르면 롯데백화점은 본점, 잠실점 등 29점이 5일과 추석 당일인 6일에 휴점한다. 분당점과 센텀시티점은 6일과 7일에 문을 닫는다. 롯데 아울렛 21개 전점과 롯데몰 산본점은 6일 하루 휴점한다. 롯데몰 5개점은 연휴 기간 휴점 없이 영업한다. 다만 6일의 경우 오후 12시에 문을 열어 오후 10시까지 단축 운영한다.

현대백화점은 추석 연휴 기간 점포별로 이틀씩 휴점한다. 더현대 서울 등 10개 점포가 추석 전날과 당일, 압구정본점 등 4개 점포가 추석 당일과 다음 날 휴점한다. 현대아울렛과 커넥트 현대는 추석 당일인 6일 휴점한다.

신세계백화점은 강남점, 타임스퀘어점 등 11곳이 5일과 6일에 휴점한다. 본점은 6일과 7일 문을 닫는다. 하남점은 추석 당일인 6일 하루만 휴점한다.

이마트는 133개 점포 중 양재점 등 43개 점포가 추석 당일인 6일 휴점한다. 나머지 90개 점포는 추석 당일 문을 여는 대신 8~13일 돌아가면서 문을 닫는다. 추석 당일 영업하는 점포의 운영 시간은 오전 11시부터 오후 9시까지다.

