험난한 귀성길 정체, 정오에 절정…서울→부산 6시간 30분

연휴 둘째 날인 4일 오전 귀성길 고속도로가 본격적으로 혼잡해지는 모습이다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 11시 요금소 출발 기준 서울에서 지방까지 예상 소요 시간은 △부산 6시간 30분 △울산 6시간 △강릉 4시간 △양양 3시간 10분(남양주 출발) △대전 3시간 10분 △광주 5시간 30분 △목포 5시간 40분(서서울 출발) △대구 5시간 40분이다.

오전 8시 대비 이동시간이 한두시간 늘어났다.

귀성 방향은 정오부터 오후 1시에 가장 혼잡하고 오후 8시~9시에 해소될 전망이다. 경부선·서울양양선이 가장 혼잡할 것으로 보인다.

지방에서 서울까지는 △부산 5시간 30분 △울산 5시간 30분 △강릉 2시간 40분 △양양 1시간 50분(남양주 도착) △대전 1시간 50분 △광주 3시간 30분 △목포 3시간 54분(서서울 도착) △대구 4시간 40분이 걸릴 것으로 예상된다.

귀경 방향 정체는 오전 7~9시에 시작돼 오후 4~5시에 최대가 되고, 오후 7~8시에 해소될 것으로 관측된다.

이날 오전 10시 30분 기준 경부선 부산 방향은 오산~남사부근 7㎞, 입장 부근~천안 분기점 부근 14㎞, 청주휴게소 부근~청주 분기점 부근 17㎞, 남청주~죽암휴게소 5㎞, 회덕분기점 2㎞, 대전~비룡분기점 4㎞ 구간이 정체하고 있다.

서해안선 목포 방향은 안산 분기점~순산터널 2㎞, 팔탄 분기점 부근~화성휴게소 2㎞, 발안~서해대교 21㎞, 당진 부근 3㎞, 동서천 분기점 부근~대명터널 부근 8㎞ 구간에서 답답한 흐름을 보인다.

중부선 남이 방향은 중부 1터널 부근 2㎞, 마장휴게소~호법분기점 3㎞, 호법분기점~남이천IC 부근 8㎞, 진천~진천터널 부근 11㎞, 오창 분기점 부근~남이분기점 15㎞ 구간에서 거북이걸음을 하고 있다.

영동선 강릉 방향은 서창분기점~월곶분기점 부근 2㎞, 반월터널 부근~둔대분기점 4㎞, 마성터널~양지터널 부근 8㎞, 호법분기점~이천 부근 3㎞, 여주휴게소~여주 분기점 4㎞, 만종분기점 부근 2㎞, 원주 부근 4㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

한편 한국도로공사는 이날 전국에서 자동차 537만대가 고속도로를 이용할 것으로 전망했다. 수도권에서 지방으로 48만대, 지방에서 수도권으로 47만대가 이동할 것으로 보인다.

