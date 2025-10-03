대통령실 “주진우 ‘잃어버린 48시간’ 허위사실 유포…법적조치 강구”

대통령실은 3일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재 사고와 관련해 국민의힘 주진우 의원이 ‘이재명 대통령이 상황 대처를 하지 않았다’고 주장한 것에 대해 “명백한 허위사실 유포”라며 강한 유감을 표했다.

주 의원은 자신의 페이스북에 이재명 대통령이 추석 연휴 기간 예능 프로그램에 출연한다는 사실을 언급하면서 “국정자원 화재로 국민 피해가 속출할 때 대통령은 무려 2일간 회의 주재도, 현장 방문도 없이 침묵했다. 잃어버린 48시간”이라고 주장한 바 있다.

국민의힘 주진우 의원. 뉴시스

강유정 대통령실 대변인은 서면브리핑을 통해 “대통령실은 억지 의혹을 제기해 국가적 위기 상황을 정쟁화하고 허위사실을 유포한 행위에 법적 조치도 강구 중임을 알린다”고 밝혔다.

강 대변인은 “화재가 발생한 9월26일 오후 8시20분쯤 이 대통령은 유엔 총회 참석 후 귀국하는 비행기 안에 있었다”고 설명했다. 이어 “귀국 직후이자 화재 발생 다음 날인 27일 오전 9시39분쯤 이규연 홍보수석은 ‘이 대통령이 화재와 관련하여 전 부처별 행정정보시스템 재난 위기대응 매뉴얼에 따른 대응 체계, 대국민 서비스의 이상 유무, 데이터 손상, 백업 여부 등을 국가위기관리센터장과 국무위원으로부터 보고를 받고 밤새 상황을 점검했다’는 공지문을 대통령실 출입 기자들 단체창에 올렸다”고 강조했다.

이 대통령이 귀국 직후 밤을 새워 화재 대응 상황을 점검했고, 이를 언론에도 알렸다는 설명이다.

강 대변인은 또 “28일 오전 10시50분에는 ‘국정자원 화재 관련 긴급 비상대책회의’를 열고 비서실장·안보실장, 정책실장 등이 대통령에게 직접 화재 관련 상황을 보고했고, 같은 날 오후 5시30분에는 이 대통령이 직접 정부서울청사에 가서 관계부처 장관과 17개 시도지사 등과 대면 및 화상회의를 주재했다”고 덧붙였다.

