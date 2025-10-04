李대통령, 전산망 담당 공무원 사망에 “슬픔과 애도”

이재명 대통령은 3일 국가 전산망 장애 담당 행정안전부 공무원이 사망한 것에 대해 “공직자의 사명을 다하기 위해 삶의 마지막 순간까지 국민을 위해 헌신한 고인의 명복을 빌며, 국민과 함께 슬픔과 애도를 표한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북을 통해 “고인께서는 국민의 불편을 하루빨리 해소하고 국가의 기능을 정상화해야 한다는 막중한 책임감으로 밤낮없이 자신의 책무를 다하셨다”며 이같이 말했다.

사진=대통령실통신사진기자단

그러면서 “국민의 일상을 회복하고 국가가 위기를 극복하는 동안 보이지 않는 곳에서 희생하고 노력했던 고인의 헌신을 결코 잊지 않겠다”고 강조했다.

이 대통령은 또 “유가족 여러분과 행정안전부 동료 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전하며 고인의 안식과 영면을 기원한다”고 덧붙였다.

이날 오전 10시50분쯤 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 발생 이후 정부 전산망 시스템 장애 업무를 총괄하던 공무원이 투신해 사망했다. 김민석 국무총리와 강훈식 대통령 비서실장은 고인의 빈소를 방문해 애도를 표했다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지