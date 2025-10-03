세계일보

검색

송영길, 김호중 손편지 깜짝 공개…“반성·새출발 담겨 있었다”

입력 : 2025-10-03 22:39:17 수정 : 2025-10-03 22:39:15
김기환 기자 kkh@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

송영길 소나무당 대표가 서울구치소 수감 당시 함께 지냈던 가수 김호중의 근황을 전했다. 송 대표는 최근 아내와 함께 김호중을 면회한 후 받은 손편지를 공개했다. 송영길 대표는 불법 정치자금 혐의 유죄 판결로 수감됐을 때 서울구치소에서 김씨와 같은 동에서 지낸 인연이 있다.

송영길 소나무당 대표·가수 김호중. 연합뉴스

송 대표는 3일 페이스북에 "처지는 달랐지만, 가장 힘들고 어려운 시기에 좁은 공간에서 나눈 대화와 작은 배려는 서로에게 큰 위로가 됐다"며 김씨가 보낸 옥중편지를 공개했다.

 

송 대표는 "얼마 전 아내와 함께 여주 소망교도소로 옮겨간 김씨를 면회했다. 그의 얼굴은 유난히 맑아 보였다"면서 "편지에서 그의 진심을 읽었다"고 말했다.

 

송 대표는 "잘못은 지울 수 없지만, 진정한 반성과 새로운 출발을 향한 마음은 존중받아야 한다고 믿는다"고 덧붙였다.

 

이날 공개된 김호중의 손편지에는 "덕분에 제가 왜 무대에 다시 서야하는지, 노래해야 하는지 용기를 얻었다. 또 이 시간을 지혜롭게 이겨내야 하는지 알 수 있게 됐다"라는 내용이 적혔다.

송영길 소나무당 대표가 공개한 가수 김호중의 옥중 자필 편지. 송영길 대표 페이스북 제공

김호중은 "아직도 재판은 진행 중이지만 오히려 기억에서 지워버리고 하루하루 매 순간순간마다 살아있음에 호흡함에 감사를 느끼고 또 그렇게 살아가고 있다는 말씀이 기억에 남는다. 저 또한 그 말씀에 공감해 제 삶에도 적용해 살아보겠다"라고 적었다.

 

앞서 김호중은 지난해 5월 음주 상태로 운전하다 중앙선을 넘어 반대편 차량과 충돌한 후 도주한 혐의와 운전자 바꿔치기 혐의 등으로 기소돼 징역 2년6개월의 실형을 선고받았다. 김호중은 지난 8월 국내 유일 민영 교도소인 소망교도소로 이감됐다. 내년 11월 출소 전까지 소망교도소에서 형기를 채울 것으로 전망된다.


김기환 기자 kkh@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아이유 '눈부신 미모'
  • 아이유 '눈부신 미모'
  • 수지 '매력적인 눈빛'
  • 아일릿 원희 '반가운 손인사'
  • 미야오 엘라 '시크한 손하트'