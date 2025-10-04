중장년이 많이 따는 자격증 지게차…임금 1위는 월 396만원 ‘이것’

50세 이상 중장년이 자격증 취득 뒤 첫 취업처에서 월급을 가장 많이 받을 수 있는 건 ‘타워크레인 운전기능사’였다. 월급과 무관하게 가장 많이 취득하는 자격증은 ‘지게차운전기능사’로 나타났다.

4일 고용노동부와 한국직업능력연구원 최근 발표한 ‘중장년이 취득하면 좋은 유망 자격’ 자료를 보면 자격 취득 6개월 내 취업한 사람들의 월 보수액을 따졌을 때 평균이 가장 높은 자격증은 타워크레인 운전기능사였다. 이 자격증을 갖고 취업한 사람의 월 보수액은 평균 396만원이었다. 그 다음으로는 천공기운전기능사(326만원), 불도저운전기능사(295만원), 기중기운전기능사(284만원), 철근기능사(284만원) 등이었다.

지게차. 연합뉴스

이번 분석은 만 50세 이상 중장년자격 취득자 약 51만명의 데이터 중 취득일 당시 고용보험에 가입되지 않은 ‘실업자’ 약 24만명의 성과를 비교한 결과다. 대상 기간은 2020년부터 2024년이다.

취득 뒤 6개월 이내에 취업이 가장 잘 되는 자격은 공조냉동기계기능사(54.3%)였다. 자격 취득자의 절반 이상이 6개월 이내 취업에 성공한 셈이다. 그 외에도 단기간 내 취업 성과가 높은 자격은 에너지관리기능사(53.8%), 산림기능사(52.6%), 승강기기능사(51.9%), 전기기능사(49.8%) 등이 있었다.

중장년이 가장 많이 취득하는 자격증은 지게차운전기능사, 굴착기운전기능사, 한식조리기능사, 전기기능사 순으로 나타났다. 취업율은 한식조리기능사(49.5%), 전기기능사(49.8%)는 높은 편이었으나 지게차운전기능사(36.9%), 굴착기운전기능사(30.3%)는 크게 높지 않았다. 월평균 보수액은 지게차운전기능사 263만원, 전기기능사 258만원, 굴착기운전기능사 254만원, 한식조리기능사 190만원 순이었다.

취업률이 높았던 공조냉동기계기능사 자격이 고용 안정성도 높았다. 노동부는 2020년 자격 취득자는 취득 후 4년(1460일), 2024년 취득자는 150일을 기준일로 설정해 기준일 대비 고용보험 가입 기간 비중이 큰 경우 고용 안정성이 높다고 봤다. 그 결과 공조냉동기계기능사 취득 이후 고용보험에 가입된 기간의 비중은 46.7%로 절반에 가까웠다. 예를 들어 2020년 취득 시 기준일인 4년 대비 약 2년간, 2023년에 취득했다면 기준일인 1년 대비 약 6개월 동안이 평균적인 고용보험 가입 기간이었다.

노동부는 취업이 잘 되고 기업의 채용 수요도 많은 유망 자격으로 에너지관리기능사를 꼽았다. 에너지관리기능사 자격은 취업률 2위, 임금수준 16위, 고용 안전성 2위를 차지했다.

