'연휴 첫날' 귀성길 곳곳 정체 계속…서울→부산 6시간10분

추석 연휴 첫 날이자 개천절인 3일은 지방 방향 고속도로가 귀성 행렬로 평소 금요일보다 혼잡하겠다. 다만 오전에 비해 원활한 흐름을 보이면서 차츰 정체가 해소될 것으로 보인다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 524만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 44만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 43만대로 전망된다.

지방방향 고속도로는 오전 5~6시께 막히기 시작해 오전 11~12시께 절정에 이르렀다가 오후 7~8시께 해소되겠다. 서울방향 고속도로는 비교적 원활한 흐름을 보이겠다.

주요 노선별로 살펴보면, 오후 12시30분 기준 경부고속도로 서울방향은 달래내부근~반포 7㎞, 부산방향은 오산부근~남사부근 6㎞, 입장부근~천안부근 13㎞, 천안호두 부근~죽음 35㎞, 회덕분기점~비룡분기점 9㎞, 금호분기점부근 1㎞, 경주진출로 2㎞ 구간에서 흐름이 답답하다.

서해안고속도로 목포방향은 서서울요금소~순산터널부근 5㎞, 화성~서해대교 23㎞, 동서천분기점부근~군산부근 7㎞, 군산~동군산부근 5㎞ 구간에서 차량이 서행하고 있다. 서울방향은 일직분기점부근~금천 2㎞ 구간에서 정체가 나타나고 있다.

영동고속도로 강릉방향은 군포~부곡 3㎞, 마성터널부근~양지터널부근 12㎞, 덕평~여주분기점 20㎞, 만종분기점~원주부근 8㎞, 새말부근~새말 3㎞ 구간에서 흐름이 답답하다.

인천방향은 둔대분기점~반월터널 3㎞ 구간에서 차량이 서행하고 있다.

중부고속도로 하남방향은 서청주~서청주부근 2㎞, 오창분기점부근~오창분기점 2㎞ 구간에서 흐름이 답답하다. 남이방향은 중부3터널부근~경기광주분기점부근 3㎞, 호법분기점~남이천IC부근 8㎞, 진천터널부근~진천터널부근 2㎞, 서청주~남이분기점 5㎞ 구간에서 정체가 계속되고 있다.

오후 1시 요금소 기준으로 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요시간은 하행선 ▲서울~부산 6시간10분 ▲서울~대구 6시간 ▲서울~광주 4시간50분 ▲서울~대전 2시간50분 ▲서울~강릉 3시간50분 ▲서울~울산 6시간30분 ▲서서울~목포 5시간10분이다.

오전 9시 기준 하행선 ▲서울~부산 7시간10분 ▲서울~광주 6시간 ▲서울~울산 6시간50분 등에서 소폭 줄었다.

오후 1시 기준 상행선은 ▲부산~서울 4시간50분 ▲대구~서울 4시간10분 ▲광주~서울 3시간20분 ▲대전~서울 1시간50분 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 5시간 ▲목포~서서울 4시간10분이다.

<뉴시스>

