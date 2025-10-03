‘일본해’ 이어 ‘故노무현 조롱’ 일베 로고가 버젓이… 슈카 “언론 관행이 문제” 억울

경제 유튜버 슈카(전석재)가 극우 커뮤니티 일간베스트(일베)의 노무현 전 대통령 조롱 하기 위해 제작한 합성사진을 생방송 중 사용해 파장이 일고 있는 가운데, 억울함을 호소했다.

삼성자산운용 펀드매니저 출신 유튜버 슈카월드가 극우 성향 온라인 커뮤니티 '일간베스트'에서 제작한 합성사진을 생방송 중 사용해 파장이 일고 있다 .슈카월드 유튜브 채널 캡쳐

지난 1일 슈카는 유튜브 채널 ‘머니코믹스’에 출연해 “평생 그 사이트(일베)에 들어가본 적이 없다”며 “단순한 실수를 헤드라인화하는 언론 관행이 문제”라고 지적했다.

슈카는 그러면서 “(문제의 일베 로고를) 내가 만든 것도 아니고, 자료 만드는 쪽에서 실수해서 나온 것”이라며 “언론이 ‘슈카 일베’라는 식으로 헤드라인 뽑길래 어이가 없었다”고 말했다.

슈카는 이어 “언론이 악의적으로 프레임을 만들어 낸다”며 “그걸 보고 많은 생각을 했다. 우리나라 언론이 갈 데까지 갔구나. 내가 유튜버를 계속해야 하나 이런 생각을 많이 했다. ‘현타’가 많이 온다”고 말했다.

슈카는 현재 구독자 360만 명 이상을 보유한 영향력 있는 유튜버로, 앞서 지난 28일 생방송 도중 노 전 대통령 조롱용으로 알려진 합성 WHO 로고를 사용해 논란이 된 바 있다.

그는 해당 영상을 비공개 처리했으며, 고정 댓글을 통해 “리서치팀의 1차 검수와 나의 2차 검수 모두 통과한 이미지였으나 조작이 너무 교묘했다. 불편을 드려 사과드린다”고 밝혔

다. 또한 그는 사과의 표시로 대한적십자사의 독립운동가 후손 돕기 캠페인에 3000만원을 기부하겠다고 밝혔다.

논란이 된 로고는 WHO 공식 문양의 세계지도를 제거하고, 노 전 대통령과 홍어, 개 등의 이미지가 합성된 형태로, 일베 커뮤니티에서 조롱용으로 사용된 것으로 알려졌다.

앞서 슈카는 이번 논란 이전에도 정치색 논란에 수차례 휩싸인 바 있다. 최근에는 지난 7월 일본 대지진을 주제로 라이브 방송을 하던 도중 ‘동해’가 아닌 ‘일본해’(Sea of Japan)로 표기된 지도 이미지를 사용해 비판을 받기도 했다.

당시 슈카는 방송 후 자신의 채널에 사과문을 올려 “일본 측 자료를 사용하다 보니 나온 실수로 100% 제 잘못이다. 사전 검수를 했음에도 방송 직전에 더 시각적으로 나은 지도로 바꿔 넣다 발생한 사고”라며 “이번 실수는 저 자신도 용납하기 힘든 사항이며 많은 분께 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다”고 했다.

