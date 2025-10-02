연휴 첫날 전국 가을비, 남부엔 최대 100㎜ [내일 날씨]

명절 연휴 첫날이자 개천절인 3일에는 강원 북부를 제외한 전국에 비가 내리다 차차 그치겠다.
4일까지 예상 강수량은 내륙 최대 100㎜, 제주 최대 150㎜ 이상이다. 비가 내리며 기온은 평년 수준으로 내려갈 것으로 전망된다.
2일 기상청에 따르면 이날 전남·제주에서 비가 내리기 시작해 밤에 충남·전북·경남 서부로 확대될 전망이다.
3일 새벽에는 그 밖의 경남권으로 강수 구역이 확대되겠고, 오전 중 강원 영동과 충북·경북에도 비가 내리겠다. 경기 남부는 오전 중 잠시 비가 내리겠고, 오후엔 강원 영서 중·남부에 다소간 비가 내리는 곳이 있겠다.
남부와 제주를 중심으로 많은 비가 예보됐다. 3~4일 전남 해안에는 30~80㎜, 많은 곳은 100㎜ 이상 내릴 수 있다.
광주·전남 내륙은 20~60㎜, 전북은 10~40㎜가 예상된다. 부산과 경남 남해안도 30~80㎜, 울산·경남 내륙은 20~60㎜, 대구와 경북 남부는 10~30㎜ 수준의 비가 내릴 전망이다.
그 밖의 지역은 상대적으로 적은 양이 예보됐다.
특히 제주에는 많은 비가 집중될 것으로 보인다. 제주도 전역에 30~80㎜가 내리고, 많은 곳은 120㎜ 이상, 산지에는 150㎜ 이상 비가 쏟아질 것으로 예보됐다.
3일 새벽에는 전남 해안과 제주에 시간당 30~50㎜의 집중호우가 내릴 수 있다. 짧은 시간 비가 많이 내리며 배수구나 하수도에서 물이 역류할 가능성이 있다. 저지대에 침수 가능성이 있어서, 안전에 각별한 주의가 필요하다.
3일 아침 최저기온은 15~21도, 낮 최고기온은 19~25도가 예보돼 평년(최저 9~17도, 최고 22~25도)과 비슷하겠다.
