의령군 2025 기강 리치꽃 축제, 10월3일 개막

경남 의령의 가을이 형형색색 꽃으로 물든다.

의령군은 3일부터 12일까지 지정면 성산리 호국의병의 숲 친수공원 일원에서 ‘2025 의령 기강 리치꽃 축제’를 개최한다고 밝혔다.

2025 의령 기강 리치꽃 축제. 의령군 제공

이번 축제는 기존 마을 단위 행사에서 의령군이 주최하는 첫 번째 축제로, 규모와 내용이 대폭 확대됐다.

특히 9일부터 12일까지 열리는 ‘제4회 리치리치 페스티벌’과 연계해 더욱 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 선사할 예정이다.

축제는 3일 오후 4시 개막식으로 시작된다.

김희재, 미스김의 축하공연과 화려한 퍼포먼스로 축제 분위기를 고조시킬 예정이다.

행사장에는 10ha 규모의 꽃단지가 조성돼 황화코스모스, 댑싸리, 핑크뮬리, 팜파스그라스, 아스타국화, 촛불맨드라미 등 다양한 가을꽃이 장관을 이룬다.

꽃으로 물든 풍경은 사회관계망서비스(SNS) 인증샷 명소로 손색없다.

강변을 따라 조성된 생태 탐방로는 산책하며 가을 정취를 느끼기에 제격이며, 가족·연인과의 추억 만들기에도 안성맞춤이다.

축제 기간 동안에는 꽃 터널, 핑크뮬리 포토존, 리치 초승달존 등 다양한 포토 명소와 SNS 인증 미션 이벤트, 인생네컷 촬영 체험, 자연 속에서 펼쳐지는 ‘리치 낭만 버스킹’ 등 다채로운 프로그램이 마련돼 관람객에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.

오태완 의령군수는 “리치꽃축제는 꽃과 자연, 음악이 어우러지는 의령의 대표 가을축제로 자리매김할 것”이라며 “방문객 모두가 안전하고 즐겁게 즐길 수 있도록 철저히 준비했다”고 밝혔다.

축제 종료 후에도 10월 한 달간 경관단지를 상시 개방해 늦가을까지도 의령의 아름다운 가을을 만끽할 수 있다.

