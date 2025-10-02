한국앤컴퍼니, 에너지·하이테크·미래 담은 ‘배터리 신규 BI’ 공개. [사진=한국앤컴퍼니 제공

한국앤컴퍼니가 자동차 배터리(납축전지) 사업의 신규 BI(Brand Identity)를 1일 공개했다.

한국앤컴퍼니가 공개한 신규 BI는 그룹 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’ 아래 배터리 사업만의 태그라인인 ‘차지 인 모션(charge in motion)’을 적용했다. 그룹 고유의 DNA를 계승하면서, 배터리를 충천하다는 뜻의 ‘차지(charge)’를 활용해 에너지·하이테크·미래라는 사업 정체성을 신규 태그라인에 담았다는 설명이다.

한국앤컴퍼니는 타이어, 자동차 열관리 시스템과 함께 배터리 사업을 그룹 핵심 동력으로 삼아 기술력과 경쟁력을 확보해왔다. 회사는 신규 BI를 앞세워 글로벌 주요 시장에서 AGM 배터리 생산·판매를 확대하고, 국내외 시장에서 브랜드 인지도를 강화할 계획이다.

한국앤컴퍼니 관계자는 “이번 신규 BI 론칭은 그룹 통합 브랜드 ‘한국’ 아래 한국배터리의 브랜드 가치를 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라며 “끊임없는 혁신으로 글로벌 시장에서 한국배터리 위상을 높이고, 미래 모빌리티 분야를 선도하겠다”고 말했다.

