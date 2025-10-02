해피바스X에버랜드, 거품멍전 전시회 개최…바오패밀리 컬래버 출시

아모레퍼시픽의 바디케어 브랜드 해피바스가 에버랜드에서 ‘2025 거품멍전(展)’을 개최하고, ‘바오패밀리’ 컬래버 제품을 출시한다고 2일 밝혔다.

올해로 3년째 선보이고 있는 거품멍전은 ‘행복한 향과 깨끗한 거품’을 오감으로 느껴볼 수 있는 체험형 전시로, 10월 한 달간 에버랜드 나비체험관에서 운영한다. 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 콘텐츠로 가득한 전시장에는 거대한 버블 폭포 배경의 포토존을 비롯해 아이와 어른이 함께 할 수 있는 비눗방울 놀이와 미션을 통한 선물 증정 이벤트 등을 진행한다.

해피바스는 에버랜드의 인기 캐릭터 바오패밀리와 협업한 기획 제품들도 선보인다. 해피바스의 대표상품인 오리지널 컬랙션 라인에 상쾌한 프레시 대나무향과 달콤한 유채꽃향 제품을 추가하고 바오패밀리 특유의 친근한 디자인을 적용했다. 특히, 바오패밀리의 루이바오와 후이바오를 형상화한 젤리 타입 바디워시와 함께 바오패밀리 키링과 러기지택, 피크닉 가방 등 소장 가치가 높은 굿즈들을 출시해 소비자들의 이목을 끌 예정이다.

컬래버 제품은 영유아부터 사용 가능한 pH 약산성 워시 포뮬러와 인체 피부 1차 자극 테스트를 완료한 저자극 성분으로 온 가족이 안심하고 사용할 수 있고, 세라마이드, 히알루론산, 판테놀 등의 스킨케어 성분을 배합해 부드럽고 촉촉한 피부 케어 효과를 더했다.

해피바스 바오패밀리 컬래버 기획 제품은 10월부터 네이버, 올리브영, 이마트 등 다양한 온·오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지