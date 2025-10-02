수위 높아지는 혐중시위에… 李 “저질·국격훼손 행위 방치해선 안돼”

이재명 대통령은 2일 최근 벌어지고 있는 혐중시위를 겨냥해 “국익과 국가 이미지를 훼손하는 이 백해무익한 자해 행위를 완전히 추방해야 한다”며 정부가 인종차별적 혐오를 근절할 대책을 마련할 것을 지시했다.

이재명 대통령이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제12차 대통령 주재 수석보좌관회의 에서 발언하고 있다. 대통령실사진기자단

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 대통령 주재 수석보좌관회의에서 사흘 전부터 중국인 단체 관광객에게 한시적으로 무비자 입국이 허용된 것을 언급하며 “그런데 문제는 최근에 특정 국가와 특정 국가 국민을 겨냥한 말도 안 되는 허무맹랑한 괴담, 혐오 발언들이 무차별적으로 유포되고 있다. 인종차별적인 집회들도 계속되고 있다”고 지적했다. 이 대통령은 “우리가 세계 문화 강국으로 인정받고 있는 이 시점에 정말 문화적이지 못하고 저질적인, 국격을 훼손하는 행위들을 결코 방치해선 안 된다”고 강조했다.

이 대통령은 “한 번 역지사지해보라. 일본에서 혐한시위라고 해서 대한민국과 대한민국 국민들을 혐오하는 시위를 뉴스에서 보면 어떤 느낌이 들었나”라며 “일본에 대한 이미지, 일본 사회, 국민들에 대한 이미지가 나빠지지 않나”라고 말했다. 이어 “관광객이 1000만명이 더 들어오면 엄청난 수출 효과를 내는 거다. 고마워하고 권장하고 환영해도 부족할 판에 거기다 대고 혐오 발언을 하고 증오하고 욕설하고 행패 부려서야 되겠나”라며 “어느 나라 국민이 자기들을 이유 없이 비방하는 나라에 가서 관광하고 물건 사고 그러고 싶겠나”라고 꼬집었다.

이 대통령은 그러면서 정부를 향해 “관계 부처는 해외관광객의 안전을 위협하는 선동 행위를 철저히 단속하고 인종차별적 혐오를 근절하기 위한 특단의 대책을 서둘러 마련하도록 잘 채비해주시기 바란다”고 당부했다.

