한국필립모리스, '아이코스 일루마 i' 시리즈 보증 기간 확대

한국필립모리스는 궐련형 전자담배 기기 '아이코스 일루마 i(IQOS ILUMA i)' 시리즈의 보증 기간을 기존 12개월에서 18개월로 확대했다고 2일 밝혔다. 고객 만족도 제고와 함께, 비연소 제품 카테고리의 저변 확대와 소비자 중심 혁신을 위한 전략의 일환이다.

이번 보증 정책 강화는 일루마 i 시리즈 전 제품에 적용되며, 총 12개월에서 18개월로 보증 기간이 연장된다. 기존에는 6개월의 기본 보증과 기기 등록 시 6개월의 연장 혜택이 제공됐으나, 이번 조치로 추가 6개월이 더해져 총 18개월간 무상 보증이 가능해졌다.

정책 시행 시점은 제품 출시 이후 이미 순차적으로 반영되어 왔으며, 현재 일루마 i 시리즈를 사용 중인 고객은 기기 등록을 완료했다면 별도의 절차 없이 확대된 보증 혜택이 자동 적용된다. 신규 구매 고객은 아이코스 공식 온라인 스토어(IQOS.com)에서 회원가입 및 기기 등록을 통해 혜택을 받을 수 있다.

보증 기간 내에 자가 품질 보증 범위에 해당하는 상황이 발생하면 동일 제품으로 무상 교환을 받을 수 있다. 한국필립모리스는 전국 직영 매장과 고객센터, 다양한 소비자 접점 이벤트를 통해 소비자 목소리를 직접 반영하고 있다.

한국필립모리스 관계자는 “기술 혁신에 걸맞은 서비스를 제공하는 것은 우리의 중요한 책임”이라며, “비연소 제품 사용자 개개인의 경험 가치를 높이는 동시에, 책임 있는 성장과 건전한 경쟁을 통해 비연소 제품 카테고리 확장을 이어가겠다”고 밝혔다.

