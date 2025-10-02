반도체 투톱 신고가 … 실적 시즌·상법 개정 앞두고 ‘飛上’ [코스피 사상 최고치]

2일 코스피가 파죽지세 상승세 속에 사상 처음 3400선을 넘어선 지 불과 보름 만에 3500선까지 돌파했다. 추석 연휴 이후 시작되는 3분기 실적 시즌의 긍정적인 전망과 3차 상법 개정안 등 정책적 지원에 힘입어 ‘코스피 5000 시대’를 향한 질주를 이어갈 것이라는 기대가 나오고 있다.



이날 코스피는 챗GPT 개발사 오픈AI와 협력 기대에 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 대형 반도체주가 상승을 이끌었다. 전날 양사가 오픈AI와 전략적 파트너십을 체결하면서 ‘스타게이트’ 프로젝트 협력에 합의한 가운데, 샘 올트먼 오픈AI 대표가 “고대역폭메모리(HBM)의 수요가 커질 수 있다”고 밝힌 것이 반도체주에 긍정적으로 작용했다. 스타게이트 프로젝트는 지난 1월 도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 사업으로, 최대 5000억달러(약 700조원)를 투자해 2029년까지 미국에 초대형 인공지능(AI) 데이터센터 20곳 등 핵심 인프라를 구축하는 것이 목표다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 사이클이 가속할 것이란 기대도 국내 증시에 호재로 작용했다. 미국 연방정부가 ‘셧다운’(일시적 업무정지)에 들어가면서 연준의 추가 금리 인하 가능성은 사실상 확실시되고 있다. 1일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 43.21포인트(0.09%) 오른 4만6441.10에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 22.74포인트(0.34%) 상승한 6711.20에, 나스닥 종합지수는 95.15포인트(0.42%) 오른 2만2755.16에 장을 마감했다. 다우지수와 S&P500 지수는 역대 최고치 기록이다. 이는 과거 사례처럼 셧다운이 실물 경제에 미치는 영향이 제한적일 것이라는 기대감 때문이다.

웃음꽃 활짝 추석 연휴를 하루 앞두고 코스피가 사상 처음으로 3500을 돌파한 2일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 개장 시황이 나오고 있다. 코스피는 지난달 15일 처음으로 장중 3400선을 돌파한 지 약 보름 만에 3500선으로 올라선 후 장중 최고치를 계속 경신했다 . 뉴스1

9월 민간 고용지표가 예상 밖으로 악화한 것도 연준의 연내 2회 추가 금리 인하 기대감을 높이며 주가를 끌어올렸다. 미국 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)은 9월 미국의 민간기업 고용이 전월 대비 3만2000명 감소했다고 밝혔다. 이는 시장의 예상치인 4만5000명 증가를 크게 밑돈 수치다.



일반적으로 추석 등 긴 연휴를 앞둔 코스피는 투자자들의 차익실현으로 하락장을 형성하는 경우가 대부분이다. 지난 24년간 추석 연휴 직전 코스피와 코스닥의 5거래일 평균 수익률은 각각 -0.5%, -0.7%로 부진했다. 특히 이번 연휴는 개천절부터 추석, 한글날 등 7일간 주식시장의 휴장이 예정돼 있어 연휴 직전 코스피가 박스권을 형성할 것이란 전망이 나오기도 했다.

하지만 이날 코스피가 3500선 고지를 밟으면서 연휴 이후 코스피의 상승 가능성에도 힘이 더 실리게 됐다. 증권업계에서는 연휴 이후 코스피에 대한 긍정적인 전망이 이어지고 있다. 지난달 29일 한양증권이 자사의 전국 주요 지점 프라이빗뱅커(PB) 40명을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 연휴 이후 증시 흐름에 대해 ‘상승 가능성이 높다’는 응답이 55%로 과반을 차지했다. 연휴 이후 곧바로 이어지는 3분기 실적 시즌도 호재로 작용할 전망이다. 증권가에서는 반도체를 중심으로 한 기업 실적 상향이 내년 상반기까지 이어질 것으로 내다보고 있다.



여기에 자사주 소각 의무화를 골자로 한 3차 상법 개정안과 배당소득 분리과세를 담은 세법 개정안 등 정책 모멘텀이 다시 살아날 수 있다는 기대가 형성되고 있다.



다만 일각에선 최근 반도체주에 치우친 코스피 상승세에 대한 우려의 목소리도 나온다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “이번 코스피 상승의 80%가량이 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 주식에 편중됐다”며 “현재 미국 고용이 2개월 연속 마이너스이고 제조와 서비스 경기도 망가진 상태인데 항공, AI 등 고급 증시만 오르는 ‘양극화’ 상황이라 연말에 어떤 후폭풍이 몰아닥칠지 모른다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지