포스코인터 “유럽 EV 시장 액셀 밟는다”

포스코인터내셔널이 폴란드에 전기차 구동모터 핵심부품인 구동모터코어 생산 공장을 완공하고 유럽 전기차 시장 공략에 나선다. 이번 준공으로 아시아·북미·유럽 3대 생산 벨트를 구축한 포스코인터내셔널은 2030년까지 글로벌 시장 점유율 10% 달성에 나선다는 계획이다.



포스코인터내셔널은 1일(현지시간) 폴란드 오폴레주 브제크시에서 구동모터코어 공장 준공식을 개최했다. 구동모터코어는 전기 모터에서 전기의 힘을 바퀴를 돌리는 힘으로 바꿔주는 부품으로, 전기차 모터의 효율을 결정짓는 핵심 부품이다.

이계인 포스코인터내셔널 사장(왼쪽 다섯 번째)을 비롯한 관계자들이 2일 폴란드 오폴레주 브제크시에서 열린 포스코인터내셔널 폴란드 구동모터코어 공장 준공식에서 박수를 치고 있다. 포스코인터내셔널 제공

총 941억원이 투입된 폴란드 구동모터코어 공장은 10월 시제품 생산을 거쳐 12월부터 본격 양산에 돌입한다. 연간 120만대 생산 능력을 갖춰 가속하는 유럽 전기차 전환 수요에 대응하는 핵심 생산거점으로 자리매김할 전망이다. 유럽연합(EU)의 2035년 내연기관 차량 판매금지 목표로 인해 유럽 내 전체 신차 대비 전기차 판매 비중은 올해 25%에 달했고, 2030년에는 55%를 넘어설 전망이다.



포스코인터내셔널은 폴란드 120만대, 한국(포항·천안) 250만대, 멕시코 350만대, 인도 30만대 등 2030년까지 연 750만대 생산체제를 구축할 예정이다. 이미 2033년까지 3500만대 규모의 수주를 확보한 상태다. 포스코인터내셔널은 구동모터코어 사업 매출이 올해 4500억원에서 2030년 1조5000억원으로 성장할 것으로 전망했다.



이계인 포스코인터내셔널 사장은 “구동모터코어 폴란드 공장은 유럽 전기차 시장을 선점하는 핵심 거점”이라며 “포스코그룹은 전기자동차용 강재, 배터리 소재, 부품 등 그룹 차원의 통합 역량을 바탕으로 미래 모빌리티 시장을 선도하겠다”고 말했다.

