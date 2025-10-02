국회도서관 문 닫고 국립공원도 막고… 美 셧다운 첫날, 불편은 시민 몫

미국 연방정부가 ‘셧다운’(일시적 업무정지)에 돌입한 1일(현지시간) 일부 공공기관과 관광명소가 문을 닫으며 시민 불편을 초래했다.



뉴욕타임스(NYT)를 비롯한 외신은 이날 워싱턴기념탑과 국립기록보관소, 국립식물원, 의회도서관, 방문자센터 등이 셧다운을 이유로 문을 닫았다고 보도했다. 미 전역의 국립공원들은 문을 열었지만, 내부 일부 시설은 문을 닫았다.

미국 연방정부 셧다운 첫날인 1일(현지시간) 미 워싱턴 의회도서관을 찾은 여행객들이 ‘폐쇄’ 안내문을 확인하고 스마트폰으로 관련 정보를 찾아보고 있다. 아래는 미 국립공원관리청 직원이 플로리다주 에버글레이즈국립공원의 샤크밸리 구역으로 가는 차량진입로를 막는 모습. 셧다운 영향으로 일부 공공기관과 관광명소가 문을 닫았다.

워싱턴·에버글레이즈=AP연합뉴스

세계 최대 규모 박물관 재단인 스미스소니언 산하의 국립자연사박물관, 국립항공우주박물관 등은 정상적으로 운영했다. 다만 주말이 지난 6일 이후부터는 셧다운의 파장이 본격화할 것이라는 전망이 나온다.



이번 셧다운으로 국방, 치안 등 필수 분야 담당 공무원들은 업무를 계속하지만 비필수 분야 공무원들은 무급 휴직에 들어간다. 이는 전체 연방 공무원 약 210만명의 35%에 달한다.



백악관 경제 고문들은 셧다운이 장기화하면 미국 경제 전반에 심각한 타격이 불가피하다고 경고했다. 미국 정치 전문 매체 폴리티코가 입수한 문서를 보면 백악관 경제자문위원회(CEA)는 셧다운으로 매주 150억달러(약 21조원)의 국내총생산(GDP) 손실이 생길 수 있다고 봤다. 또 셧다운이 한 달간 이어지면 4만3000명의 실업자가 발생할 것이라고 예측했다. 이는 휴직 중이거나 무급 근무 상태인 연방 공무원 190만명은 포함하지 않은 수치다.



미 상원은 이날 여당인 공화당과 야당인 민주당의 임시예산안 표결 처리를 시도했지만 전날에 이어 또 부결됐다. 백악관과 공화당, 민주당은 ‘네 탓’ 공방만 벌이고 있다. 백악관은 홈페이지에 ‘민주당이 정부를 셧다운시켰다’는 문구를 게재했다. 또 이민 단속과 관세 협상을 담당하는 부처 업무는 유지하면서 뉴욕 등 민주당 지도부 지역구 예산은 삭감했다. 민주당 척 슈머 상원 원내대표는 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 올린 글에서 “공화당이 미국 국민의 건강보험을 보호하지 않았기 때문에 셧다운이 시작됐다”고 받아쳤다.



CNN방송은 상원의 다음 재표결이 3일 이뤄질 것으로 예상했다.

